攝影棚風格小孩寫真在家拍　初學者媽媽掌握2大重點拍出專業生活照

▲對每個爸媽來說，孩子的每個成長階段都是重要時刻。（示意圖／達志影像）

記者洪菱鞠／台北報導

經常看到朋友在FB或IG曬親子照，同樣身為爸媽的你，內心是否默默燃起了一股「不能輸」的動力呢？現在人手一機，隨時都能捕捉孩子的可愛模樣，只是要拍得既好看又有專業感，吸引人狂按讚的話，確實需要掌握一點技巧，不過也沒有到難學的地步，因為即使初學者使用手機也可以立刻上手，而且妥善利用家中物品，待在家就能盡情的拍，輕鬆拍出攝影棚風格的生活照。

以下精選摘文摘自《親子寫真速成班：教你用手機也能拍出讓親友狂按讚的美照》，尖端出版授權提供

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能夠在家裡拍！「攝影棚風格」的照片

重點在於可讓光線變得很柔和的白色蕾絲窗簾

與可以讓光線反射出去的白板、紙、布

在家裡也可以拍出像攝影棚所拍攝出來的照片。

用反光板讓穿過白色蕾絲窗簾的光線

反射在小孩的臉上，以便將臉部照得很明亮。

Check！

用來拍攝這張照片的技巧為

2章︲13 調整照片的亮度 ➡ P46

2章︲15 若使用「逆光」，照片會變得更好看！➡ P52

拍攝裸半身的寶寶時，最好用白色柔軟的座墊來搭配。使用有顏色的座墊時，由於該顏色會反射，會將寶寶的肌膚染成那個顏色，因此建議使用白色座墊。

從白色板子或是座墊反射出來的光線可以讓寶寶的眼睛閃閃發亮，而形成「引人注目」的效果。

使用有顏色的座墊時，由於該顏色會反射在臉上，因此拍攝趴臥姿態時，最好使用白色座墊。



