　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

邁入第13屆的2020年國際色彩攝影獎（International Color Awards），是一件為攝影成就喝采的活動，亦為全球極具領導和前瞻地位的代表性獎項。今年度競賽共有來自73個國家、逾6千件參賽作品，它將全球大型攝影社群共時凝聚，儼如一場華麗視覺盛宴。

該獎項分為專業組及業餘組，且每個組別有18個競賽類疇，包括抽象、廣告（本次提名暨獲獎僅專業組）、空拍、美國人、建築、世界兒童、時尚、藝術、食物、自然、裸體、人群、新聞圖像、肖像、輪廓、運動、靜物以及野生動物，同時亦選擢出年度攝影師大獎。

Abstract|Professional, Anthroposphere, Salvatore Balice, Italy

藉此大賽，所有參與者共同創造了多樣性的創作實踐，反映世界無數的文化現象及觀點。本屆頒獎典禮甫於2020年3月中旬落幕，《瘋設計》編輯部依據獲獎作品，從抽象、建築、藝術和靜物四個類別中，精選具有建築韻味的作品，即便無法實地踏訪，但建築量體引人入勝的結構與輪廓美，在光影張力間詮釋得格外細膩，值得翫味再三。面對新冠病毒（COVID-19）方興未艾之際，透過攝影家鏡頭下所攫捕出的大千一瞬，讓觀眾得以深度凝視人間某個片段或霎那情緒，貼近萬事萬物精彩、壯闊、趣味的一面，抑或走進個體弔詭、沉痛與頹唐的生命隅角。

請繼續往下閱讀...

圖片來源 ／International Color Awards

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／反制罷韓！韓國瑜8日北上遞狀　聲請停止執行
快訊／台中6歲女遭性侵哭出來！綠衣狼身分曝光…已婚有孩子
美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用　真相曝光超傻眼

2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

疫情影響預防接種？今年1~3月幼兒 打麻疹疫苗「降近一成」

罷韓連署書「377662」二階段過關！陳柏惟曝數字涵義

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖象...老顧客：就是我

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用　真相曝光超傻眼

2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

強化防疫！　郭綜合醫療群診所提供視訊診療作業

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫：90%阻外來物「能降低感染率」

4歲童發病「仍上課4天」！首例公幼停課2周　影響121人

疫情影響預防接種？今年1~3月幼兒 打麻疹疫苗「降近一成」

罷韓連署書「377662」二階段過關！陳柏惟曝數字涵義

喜劇演員私下是憂鬱症患者！嘴上哈哈笑，心裡想：我真想死

女議員涉詐領400萬助理費遭搜索約談！　檢察官聲請羈押禁見

《爸爸去哪兒》張亮偷刪離婚消息！　網質疑「假離婚」掀熱議

每2分鐘就有1人病死！紐約單日死亡創新高　一天新增731人病歿

歷史一刻！武漢「封城76天」宣布解封　首班離漢列車442人開向廣州

0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

Lady M「藍莓起司千層蛋糕」號稱最誘人的搭配　首推每月1次微醺之夜

元祖偶像「結婚1年閃離」小6歲CEO妻子！　親友曝原因：無法克服性格差異

鐘鉉30歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文　粉絲暖訴思念：一定會再相見

《青春有你2》虞書欣爆退賽！「背後原因」曝光網崩潰：不追了

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

罷韓二階過關！陳柏惟曝「377662」涵義

泰女偷跑罰100萬　未繳限制出境

4歲童確診讓公幼停課　影響121人

孩狂咳腹瀉！急診醫「酸中帶笑一句」媽臉垮

前一人打噴嚏！馬尾妹開門就中鏢變全境傳染　恐怖影片曝

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

去過墾丁花東！13人衝高醫要求採檢　

強制戴口罩！夜市店家贊同但...「都沒客人好像也沒差了」

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

更多熱門

相關新聞

濱海別墅染上科西嘉島的水色慵懶

濱海別墅染上科西嘉島的水色慵懶

濱海閑居時光，總能對著窗外瞻眺瀛海、晴空連成的水天一色，如此曠達景致再有清風吹拂，說是人生至樂也不為過，尤其是，這幢屋子又恰好依傍著湛藍寧靜的地中海。

用鏡頭記錄台東　「台東就醬拍」有好禮

用鏡頭記錄台東　「台東就醬拍」有好禮

攝影棚風格小孩寫真在家拍　掌握2大重點

攝影棚風格小孩寫真在家拍　掌握2大重點

蔡國強作品的第一個藏家！

蔡國強作品的第一個藏家！

餘裕中的美好關係，臺北其實很可愛

餘裕中的美好關係，臺北其實很可愛

關鍵字：

城市美學新態度攝影藝術建築瘋設計

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

范瑋琪口罩失言風波首發聲！親吐10字曝光近況

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

更多

最夯影音

更多
男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面