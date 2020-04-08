2020年國際色彩攝影獎精選：鏡頭下的建築一瞬

邁入第13屆的2020年國際色彩攝影獎（International Color Awards），是一件為攝影成就喝采的活動，亦為全球極具領導和前瞻地位的代表性獎項。今年度競賽共有來自73個國家、逾6千件參賽作品，它將全球大型攝影社群共時凝聚，儼如一場華麗視覺盛宴。

該獎項分為專業組及業餘組，且每個組別有18個競賽類疇，包括抽象、廣告（本次提名暨獲獎僅專業組）、空拍、美國人、建築、世界兒童、時尚、藝術、食物、自然、裸體、人群、新聞圖像、肖像、輪廓、運動、靜物以及野生動物，同時亦選擢出年度攝影師大獎。

Abstract|Professional, Anthroposphere, Salvatore Balice, Italy

藉此大賽，所有參與者共同創造了多樣性的創作實踐，反映世界無數的文化現象及觀點。本屆頒獎典禮甫於2020年3月中旬落幕，《瘋設計》編輯部依據獲獎作品，從抽象、建築、藝術和靜物四個類別中，精選具有建築韻味的作品，即便無法實地踏訪，但建築量體引人入勝的結構與輪廓美，在光影張力間詮釋得格外細膩，值得翫味再三。面對新冠病毒（COVID-19）方興未艾之際，透過攝影家鏡頭下所攫捕出的大千一瞬，讓觀眾得以深度凝視人間某個片段或霎那情緒，貼近萬事萬物精彩、壯闊、趣味的一面，抑或走進個體弔詭、沉痛與頹唐的生命隅角。

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圖片來源 ／International Color Awards

（完整文章請看瘋設計）

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