跌入街頭攝影小宇宙：十種風格設計故事張力

其實這篇跟如何定義 街頭攝影 有點類似，不過比較具體一點，我看似一直在試著定義「街頭攝影」是什麼，但其實又有點不想定義街頭攝影「應該是某種形式的照片」。一來街頭攝影本來就沒有一個非常清楚的定義，二來感覺說穿了就失去街頭攝影的那種曖昧的美感，聽起來很矛盾，這也是為什麼我覺得街頭攝影這麼迷人。

雖然無法定義什麼樣的照片才叫做「街頭攝影」，但從過去一些歐美街頭攝影師的作品看下來似乎有個脈絡可循，通常街頭攝影師在尋找的是有「故事張力」的畫面，街頭攝影師是群說故事的人，題材來自你我習以為常的街頭，但與一般故事不同的地方在於，街頭攝影師透過照片所敘述的故事並非由他們自己來定義，而是來自觀看者來詮釋。

怎麼說呢？前面有提到「故事張力」而非「故事」。在看街頭攝影作品時通常不會知道照片裡那瞬間的故事是什麼，只會覺得看著照片感覺似乎有那麼點兒劇情在裡面，並用主觀的解讀來定義某個畫面。

什麼是有故事張力的畫面？如果你在街頭晃一陣子一定會看到一些，例如：穿梭在馬路中間的玉蘭花婆婆、在路邊忘情挖著鼻屎的大叔、蹲在路邊眼神露出殺氣的吸煙者等等、你沒辦法具體說出是什麼，但那些畫面會碰觸你心裡某個情緒上的反應。上網搜尋一下「Street Photography」，你大概會有點感覺，很多歐美的街頭攝影師喜歡拍攝的街頭攝影風格可以歸類成下面幾項，但不代表街頭攝影就一定就是某種形式的照片。

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1. 錯位（Juxtaposition）

（完整文章請看瘋設計）

圖文來源／森爸

本文經 FLiPER 授權刊登

原文出處／「街頭攝影」到底在拍些什麼？

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