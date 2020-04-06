用鏡頭記錄台東有好禮！「台東就醬拍」攝影徵件好禮送您

▲台東就醬拍攝影徵件比賽不只有豐富的獎金，更備有好禮送給大家。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為讓民眾記錄下台東不同的美，台東縣政府自4月1日起至9月20日辦理「台東就醬拍-台東攝影徵件比賽」，鼓勵民眾前來台東遊玩時，別忘了記錄下台東最美的一刻，除了讓自己留下回憶外，更能與大家分享眼前最美的台東，為鼓勵大家踴躍投件，縣府更提供豐富的獎金及禮品，千萬別錯過！

台東好山好水，保留了許多人文、景觀及自然，素有「台灣後花園」之稱，更有人間淨土、世外桃源之美名。交通及觀光發展處處長余明勳表示，為讓比賽具專業度及公平性，也邀請台東縣攝影學會之專家學者擔任評審，能獲獎即代表構圖及拍攝手法高人一等，更是受到專業老師的認證！

此次比賽共有三大主題，分別是「最美星空」、「人文活動」及「自然景觀」，參賽資格不限國籍及年齡，只要愛好攝影皆擁有參賽資格，收件照片只要於今年度1月1日起至9月20日止所拍攝，都能投稿比賽，並將照片寄送至以下地址「110台北市信義區東興路51號4F」（台東就醬玩小組收）/02-6633-3854，不只有豐富的獎金，更備有好禮送給大家！

除了攝影比賽，十大票選活動及四月份星空導覽即將開跑，想獲得更多活動消息及最新旅遊訊息，請上官方Facebook【台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處】、【台東最美星空】及Instagram【StarryTaitung_】持續關注相關訊息。防疫期間，請大家勤洗手，盡量避免前往公共室內空間及密閉空間，參與活動時請配戴口罩並隨時注意體溫。

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