群聚感染+3起！最新10例確診「關係曝光」　近半喪失嗅覺

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記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增10例確診，9例境外移入、1例本土，歸國個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。目前全國累積感染人數達373例，非本土高達321例，占比86.0%，另有5人不幸死亡，57人解除隔離，其餘持續住院治療中。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）

4月6日新增10例：

案例373：30多歲 女性 案372為家人

3月6日至3月21日前往英國、冰島旅遊，同行的案372為家人，4月3日出現流鼻水、嗅覺喪失症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例372：30多歲 男性 案373家人

3月6日至3月21日前往英國、冰島旅遊，同行的案373為家人，4月1日出現流鼻水、味覺及嗅覺異常症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例371：20多歲 男性 案325、328、329等同班機，案370家人

1月20日至3月30日前往美國就學，與案例325、328、329等人搭乘同班機，也是案370的家人，4月2日出現喉嚨痛、味覺喪失症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例370：20多歲 男性 案325、328、329等同班機，案371家人

2019年9月1日至今年3月30日前往美國就學和工作，與案例325、328、329等人搭乘同班機，也是案371的家人，4月4日出現嗅覺喪失症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例369：40多歲 男性

2月23日至4月4日前往印尼工作，3月23日出現發燒症狀，機場攔檢後今日確診。

案例368：20多歲 女性

2019年9月3日至今年4月4日前往英國就學，3月27日出現喉嚨痛症狀，機場攔檢後今日確診。

案例367：20多歲 男性 案367同校友人

2018年11月8日至今年4月2日前往英國就學，為案例367同校友人，4月2日出現咳嗽、全身倦怠、痠痛等症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例366：30多歲 女性 案367同校友人

2018年11月8日至今年4月2日前往英國就學，為案例367同校友人，4月2日出現咳嗽、嗅覺喪失症狀，居家檢疫採檢後今日確診。

案例365：未滿5歲 男性 案343、356孫子

案例343、356（兩人為夫妻）同住家人，3月25日出現發燒症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例364：30多歲 女性 案325、328、329等同班機

1月14日至3月30日前往美國工作，為案例325、328、329等同班機接觸者，3月10日出現發燒、咳嗽、呼吸不順等症狀，居家隔離採檢後今日確診。

