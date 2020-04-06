維持適當距離！「逛好市多」人潮擁擠　陳時中：不建議前往

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）日漸升溫，清明連假各點許多擠滿人潮，對此陳時中今（6）日開記者會表示，連假期間到人潮擁擠的地方活動，需自主健康管理14天，如果好市多人潮擁擠，就不建議大家進去，或是進去一定要戴口罩。

陳時中指出，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，要自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

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此政策一出，許多民眾無法確定掃幕、逛好市多等大賣場，是否算是應自主健康管理的範圍。陳時中表示，好市多、掃墓都一樣，要維持適當的社交距離，掃墓一般容易，但好市多如果非常擁擠，就不建議大家進去，或是進去一定要戴口罩。

國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。指揮中心再次提醒，民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。