大陸新增39例確診！廣東再添1本土病例...現有患者降至1299人





▲大陸為新冠肺炎犧牲者全國哀悼。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家衛健委最新通報，4月5日0—24時新增確診病例39例，其中38例為境外輸入病例，1例為本土病例（廣東1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例10例，均為境外輸入病例。境外輸入現有確診病例693例（含重症病例22例），現有疑似病例88例。

通報顯示，當日新增治癒出院病例114例，解除醫學觀察的密切接觸者2151人，重症病例減少30例。境外輸入累計確診病例951例，累計治癒出院病例258例，累計死亡病例0例。

▲ 廣州珠江辦公大樓曾傳出職員感染新冠肺炎。（圖／翻攝自-Lzvvvvvv-微博）

截至4月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1299例（其中重症病例265例），累計治癒出院病例77078例，累計死亡病例3331例（湖北核增1例），累計報告確診病例81708例，現有疑似病例88例。累計追蹤到密切接觸者713988人，尚在醫學觀察的密切接觸者16154人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例69例（武漢69例），新增死亡病例1例（武漢1例），現有確診病例577例（武漢574例），其中重症病例234例（武漢231例）。

湖北累計治癒出院病例64014例（武漢46863例），累計死亡病例3212例（武漢2571例，孝感核增1例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者78例,其中境外輸入無症狀感染者40例；當日轉為確診病例5例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察50例（境外輸入4例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1047例（境外輸入275例）。

累計收到港澳台通報確診病例1297例：香港特別行政區890例（出院206例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例），台灣363例（出院54例，死亡5例）。

▼北京地鐵上的乘客。（圖／路透社）