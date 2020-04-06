林鄭月娥逆向加薪「年薪2084萬」　FB貼文「1則8千」議員批：厚臉皮！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港接連受到反送中與新冠肺炎疫情影響，經濟嚴重衝擊，但香港特首林鄭月娥的薪資卻上升。香港立法會議員田北辰今（6）日砲轟，特首加薪水「是荒天下之大謬」，要求特首應帶頭減薪三成，共體時艱。

綜合港媒報導，特首辦日前表示，林鄭月娥於2020至2021年度的薪金預算開支高達521萬港元（約2084萬元新台幣），相比去年度的509萬港元（約2036萬元新台幣），增加12萬（約48萬元新台幣），代表每月薪金約43.4萬港元（約173.6萬元新台幣），平均每月加薪1萬（約4萬元新台幣）。

香港6日立法會財委會特別會議上，多名議員關注林鄭月娥加薪議題，要求交代加薪機制。議員田北辰指出，在目前經濟狀況下，沒有企業機構管理層會厚臉皮加薪，特首自願減薪才可得民心，林鄭月娥應該在香港出入境口岸全部解封前，帶頭減薪三成。

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

特首辦常任秘書長林雪麗則回應，特首和問責官員加薪有既定機制，這次加薪是去年7月1日按照既定機制，根據消費物價指數調查所得出結果。她也指出，林鄭月娥已向公益金捐出一個月薪水，至於特首會否減薪，會再適時回應。

除此之外，特首辦也表示，自2017年7月1日起以非公務員合約聘請1名人員，處理特首的Facebook和Instagram帳號及其他工作，在2020至21年度，有關薪酬開支預算約為53萬港元（約212萬元新台幣）。

香港立法會議員莫乃光指出，該特首辦職員為特首在Facebook和Instagram共發出687則貼文，換算下來平均每篇價值2066港元（約8264元新台幣），該職員堪稱全港最貴「小編」。立法會議員毛孟靜也質問，特首為何要耗費百多萬港元拍攝宣傳片。

林雪麗回應，林鄭的FB和IG的互動總數達320萬人，林鄭月娥認為與市民溝通非常重要，很多市民也希望透過社群軟體了解林鄭的想法。





▲林鄭月娥臉書粉專有12萬粉絲。（圖／翻攝自林鄭月娥臉書）