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讚《基本法》行得通！　林鄭月娥：去年1.1萬次集會證港人自由

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▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

今年4月4日為《基本法》頒布30周年。香港特首林鄭月娥撰文表示，香港回歸22年來，雖然經歷種種考驗，但整體上「一國兩制」的落實是成功的，香港在基本法保障下確立香港的國際金融中心地位，保留法制與司法獨立，市民的權利和自由，在對外發展也有長足發展。

林鄭月娥介紹，香港特區以原有的資本主義制度、自由開放的經濟模式和與大陸緊密連繫的優勢，發展成為國際金融、貿易、航運中心，並以良好法治、司法獨立和資訊自由吸引了逾9000家海內外企業落戶香港，不少並以香港為它們亞太區的總部。

林鄭月娥也指出，香港市民珍而重之的法治和司法獨立，均得到《基本法》的憲制保障。《基本法》清楚訂明法官是根據獨立委員會推薦，由行政長官任命。她上月也接納了司法人員推薦委員會的推薦，任命終審法院常任法官張舉能接替明年退休的馬道立。

▲香港,新冠肺炎,酒吧。（圖／路透）

▲香港宣布禁酒令後酒吧冷清。（圖／路透）

此外香港居民享有言論、新聞、集會、遊行、示威、人身、通訊...等自由。林鄭月娥透露，2019年香港有超過11,000次公眾遊行和集會，總數是1997年的十倍，證明市民所享有的自由有增無減。這些公眾遊行和集會，只要是和平、合法地進行，特區政府都是尊重，警方亦會給予適當的協助。

但林鄭月娥也補充，上述的自由並非絕對，市民行使自由時，須同時尊重他人及受法律約制。法庭指出，若只是强調個人權利而不顧及守法，人們很容易自以為是，只看重自己的權益，而漠視別人和社會整體的權益，社會便很容易陷入紛亂。

林鄭月娥強調，《基本法》容許香港以「中國香港」名義，單獨與世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係，簽訂和履行有關協議。現階段受新冠疫情影響衝擊經濟，等疫情過去會立即重啟在海外推廣香港，和加強對外關係的工作，期望以最快速度讓香港經濟重拾升軌。

「《基本法》的實踐充分證明「一國兩制」是對香港最佳的制度安排」，林鄭月娥文末指出，「我鼓勵市民多了解《基本法》，細閱當中的制度保障、我們應有的權利和責任，思考我們應如何讓香港繼續發揮優勢，給每一個香港人追求夢想的機會，讓香港與國家同發展、共繁榮」。

香港政府網5日又公開影片，林鄭月娥表示，香港回歸22年來，整體上沒有人會不同意，香港是保持了，雖然在經濟上有起伏，但是都能安然度過，「證明《基本法》這套制度行得通，令港人有好生活」。

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