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大聲公在警察耳邊喊叫！　「區諾軒襲警罪成」反送中政治人物第一位

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▲區諾軒襲警罪成。修例運動多社運人士被捕，包括黃之鋒周庭黎智英。（圖／香港01授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲區諾軒除被指用擴音器襲警外，亦因為涉妨礙立法會開會被控。（圖／香港01授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

文／香港01

反修例運動至今逾1200人被控，其中前立法會議員區諾軒去年7月的九龍區遊行後，被指使用「大聲公」在警司高振邦耳邊大叫，又敲打一名警員的盾牌及罵對方為「毅進仔」，今(6日)被裁定兩項襲警罪成，成為第一個因這場運動而被裁定罪成的政治人物。

區諾軒除了本案外，亦因涉及去年5月妨礙立法會開會而與另6名立法會議員一同被起訴。此外，在去年連月的示威遊行活動中，亦有不少政治人物先後被捕及被控，當中包括多名泛民立法會議員及區議員，亦包括年輕的社運人士，包括：黃之鋒、周庭及陳浩天等，壹傳媒創辦人黎智英，及前立法會議員李卓人及楊森等，亦先後被捕。

▲區諾軒襲警罪成。修例運動多社運人士被捕，包括黃之鋒周庭黎智英。（圖／香港01授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲香港眾志的成員（由左至右）：林朗彥、黃之鋒及周庭涉6月21日的示威活動被控。

7泛民議員涉妨礙議員開會

修訂《逃犯條例》的爭議，其實早於去年4月已開始，去年5月，立法會法案委員更鬧出「雙胞」風波中，7名泛民議員，包括：朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒及郭家麒等，被指妨礙議員開會，被控違反特權法；該案仍在排期階段，以及前立法會議員梁國雄一單相類案件的上訴結果，暫押後至8月28日才再提訊。

去年8月底多名社運人士被捕

去年「人大8.31落閘五周年遊行」前夕，警方展開大搜捕，拘捕多名知名社運人士與議員，包括民族黨前召集人陳浩天、香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭、立法會議員鄭松泰、譚文豪、區議員許銳宇與香港大學學生會前會長孫曉嵐。當日同被捕的區諾軒，被指與譚文豪於去年7月「九龍大遊行」當晚，涉嫌襲警及阻差辦公。

▲區諾軒襲警罪成。修例運動多社運人士被捕，包括黃之鋒周庭黎智英。（圖／香港01授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲警方在8.31前夕大舉拘捕政界和知名社運人士，包括陳浩天、黃之鋒、周庭和鄭松泰等。

黃之鋒周庭等涉6月份示威被控

經調查後，譚及鄭未有被起訴，區則被控2項襲警罪。而同於當日被捕的黃之鋒、周庭，被指去年6月21日包圍灣仔警察總部戔與非法集會，被控非法集結等罪；陳浩天則被指於去年7月「光復上水」遊行當日參與非法集結及襲警。

仇栩欣當選後被控襲警

過去大半年眾多泛民議員被捕，更有新任區議員於上任前被落案起訴。北角區議員仇栩欣去年在區內直播「8.11港島東集會」時，遭警員阻止制服，一度獲無條件釋放，但在元旦履新前2日遭預約拘捕，翌日被控襲警，指她當日直播時推撞警員胸口。

▲區諾軒襲警罪成。修例運動多社運人士被捕，包括黃之鋒周庭黎智英。（圖／香港01授權使用，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

▲壹傳媒創辦人黎智英去年參與未經批准集會。


至少10名泛民議員曾先後被捕

再翻查紀錄，單是今屆區議會，過往3個月已有至少10名民主派議員因涉反修例運動被捕。2月8日，市民在將軍澳尚德邨停車場悼念科大學生周梓樂及15歲女生陳彥霖，期間爆發警民衝突，到場了解的西貢區議會主席鍾錦麟，及4名當區區議員便被指涉嫌非法集結被捕。除了在衡突現場被捕外，近日中西區區議會主席鄭麗琼被指疑在社交平台轉載警員起底資料，遭警方上門以涉嫌干犯煽動意圖罪拘捕，暫時未被控任何罪名。

黎智英李卓人等被控下月提堂

另一宗多人關注的案件，則涉及壹傳媒創辦人黎智英、工黨副主席李卓人，及民主黨前主席楊森。3人今年2月被捕，同被控於去年8月31日參與未經批准集結，其中黎另涉於2017年恐嚇記者，被控一項刑事恐嚇罪。案件下月5日在東區裁判法院首次提堂。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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