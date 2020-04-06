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今晨13.9度！全台連下2天「防大雨地區曝」　下波再變天時間出爐

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空持續有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

連2天全台有雨！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（6日）和周二受到華南雲雨區影響，中部以北和東北部有局部大雨發生機率，其他地區也有陣雨或雷雨。氣象局也製作本周天氣圖，讓民眾了解天氣變化。氣象專家吳德榮則說，周六晚或周日晨下一波鋒面抵達，中部以北、東半部轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台轉濕冷。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到東北季風影響，北部、東北部比較涼，中部以北、花蓮清晨低溫約16、17度，南部、台東最高也僅21、22度；北部、宜蘭白天高溫不超過21度，中部約23度、南部可能還有26度。根據氣象局觀測，今晨最低溫是苗栗縣苗栗農改的13.9度。

請繼續往下閱讀...

官欣平說，今受到華南雲雨區影響，白天雲多，中部以北和東北部以小飄雨為主，但下半天起另波雨勢出現，和上午比稍微比較大，雨量累積到晚間可能達到局部大雨，以中部以北和東北部為主；至於花東和南部也有機會出現陣雨或雷雨，但相比沒那麼顯著。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，今和周二都受到華南雲雨區影響，中部以北、東北部有局部大雨發生機率，但不是非常劇烈狂下，屬於一波一波的水氣，偶爾會有比較強的對流通過。

官欣平說，周三、周四雨勢緩和，但北東和中南部山區仍有短暫陣雨；周五、周六水氣再減少，降雨剩北部山區和東半部，其他地區為多雲到晴；周日另一波東北季風增強，迎風面北東再轉陰雨。

至於溫度方面，官欣平表示，東北季風影響到周四，周五減弱，氣溫比較回升， 北部、東北部高溫可回到約25度。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起東北風稍減弱，氣溫小幅回升，北台仍濕冷；今、周二各地皆有局部陣雨或雷雨的機率，注意較大雨勢。

吳德榮說，周三、周四仍受東北風影響，北台偏濕涼，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，周四下午起降雨漸緩；周五、周六大氣轉乾，各地為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率；周六晚或周日晨下一波鋒面抵達，中部以北、東半部轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台轉濕冷。

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