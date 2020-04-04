收假日天氣更差！明起連3天「全台有雨」　一張圖看下雨熱區

▲華南雲雨區東移，收假日起至下周二，全台都有下雨機率。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

清明連假進入尾聲，氣象局指出，明（5）日收假日白天起至下周二，華南雲雨區東移，這段期間全台都有下雨機率，中部以北、東半部除要留意局部短暫陣雨或雷雨，更可能有局部大雨發生。

氣象預報員王品翔表示，今天到下周四都是東北季風影響天氣，但要注意明天白天起至下周二，華南雲雨區東移，水氣明顯移入，全台各地都有下雨可能，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，並要留意局部大雨發生；南部平地也有零星局部陣雨或雷雨。

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▲周日至下周二，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，並要留意局部大雨發生。（圖／中央氣象局）

在氣溫方面，北部、東北部到下周二前高溫僅18-22度；中南部約24-28度，但有下雨時，高溫會下降，約22-24度。低溫部分，北台灣16-17度，中南部及花東18-20度。

下周三、四仍受東北季風影響，但水氣較少，僅迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，中南部平地恢復多雲到晴。溫度上，北部、東北部高溫回升幅度有限，約20-24度；中南部可回到28-30度；花東2426度。