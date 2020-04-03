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「大雷雨彈」排隊炸24℃→16℃！一周天氣圖出爐　彭啟明：還要下3天

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲水氣一波波移入台灣，雨彈入夜至清晨報到。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

清明時節雨紛紛，中央氣象局表示，一波波華南雲雨區東移影響，預估3日晚間到4日清晨將有另一波雨勢，中部以北及東北部地區有短暫陣雨甚至雷雨，隨後東北季風接力報到，北台灣白天高溫降剩約18度，入夜低溫也下探16度左右，5至7日（周日至下周二）並有局部大雨發生機率。氣象達人彭啟明分析，水氣一波波排隊移入，還要再下至少3天。

氣象局預報，入夜至4日清晨又有一波華南雲雨區東移入台灣，降雨機率提高，中部以北、東北部有短暫陣雨甚至雷雨，其他地區降雨較零星，上午之後降雨趨緩，但北東地區及中南部山區還有局部短暫陣雨，其他為多雲到晴。隨著東北季風增強，北台灣氣溫又下降，白天高溫僅18至22度，入夜低溫下降至16度左右，其他地區高溫約23至30度，入夜也會轉涼，低溫約17至20度。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲清明連假各地有雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周北台灣涼颼颼，甚至有局部大雨。

氣象局指出，東北季風再增強，4日起北台灣涼颼颼，未來一周降雨一波波，尤其5日至7日（周日至下周二）台灣附近水氣明顯偏多，天氣不穩定，各地有雨，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，北部、東北部一整天較涼。

預估8、9日（下周三、四）仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差較大，但華南東移的水氣減少，降雨主要在迎風面的北東地區及中南部山區，其他地區轉為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，4日還有一大波水氣要移入台灣，5日也還有，隨著鋒面南壓，下雨要下到8日，但中間都有空檔，雨勢一波波排隊移入台灣，有時快有時慢，北部、東半部感受涼涼的，低溫17、18度，僅陽光露臉時回溫一點，南北差距大。

分析師吳聖宇則表示，入夜到4日北部、東北部、東部仍有短暫陣雨或雷雨機會，中部也會有局部短暫陣雨，南部仍維持多雲天氣。鋒面過後東北季風增強，北台灣的溫度將轉涼，5日白天大致仍是受東北季風影響，北部、東北部、東部迎風面地區仍有局部短暫陣雨，後半段的鋒面將在5日晚間逐漸東移，並持續影響至7日，因此5日晚間起各地降雨增多，中北部、東北部有局部較大雨勢出現機會，收假後天氣會比連假期間更差。

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