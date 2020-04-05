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收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　「全台降雨時程」出爐…一圖秒懂

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲民眾出門記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

連3天防大雨！中央氣象局表示，今天（5日）持續受東北季風及華南雲雨區影響，上午各地以多雲為主，僅東半部及各地山區偶有局部短暫陣雨；下半天起中部以北及東北部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨發生機率，其他地區亦有局部陣雨或雷雨。天氣風險公司則製作一張天氣圖，模擬未來4天雨區，提醒周一、二鋒面通過，全台有雨。

氣象局指出，今雲量偏多加上東北季風影響，北部及東北部白天高溫僅18至22度，花東高溫約22至26度，中南部地區高溫約26至28度；入夜北部及東北部低溫下降至16至17度左右，其他地區約18至20度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周一、周二東北季風影響，北部及東北部一整天較涼，其他地區早晚也有涼意，降雨明顯時也較涼；華南雲雨區一波波東移，水氣明顯偏多，中部以北及東北部地區容易有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

氣象局說，周三、周四仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差較大；華南東移的水氣減少，降雨主要在迎風面的北部、東半部地區及中南部山區，其他地區轉為多雲到晴。

氣象局預報，周五、周六東北季風減弱，氣溫回升；水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▼天氣風險製作未來4天雨區模擬圖。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險製作未來4天雨區預報圖，並分析每天天氣：

●周日晚起，雨勢再起
周日白天大致上都還是降雨空檔，周日晚間起新一波鋒面（或華南雲雨帶）接近，中部以北受到鋒面前緣水氣的影響，會先開始轉為短暫陣雨的天氣。

●周一、二鋒面通過，全台有雨
周一鋒面逐漸南下，全台灣降雨機會都高，尤其是各地山區、西半部沿海，容易出現短時間比較大的雨勢，甚至有雷雨發生的機會。到了周二鋒面南移，雨勢比較明顯的地方會轉移到南部、台東、迎風面的基隆北海岸。

●周三、四，天氣陸續回穩
周三鋒面遠離，中南部天氣好轉，但迎風面的大台北、宜蘭仍然有短暫陣雨，要到周四白天後水氣才會真正減少，天氣轉趨穩定。

●北部偏涼，南部舒適
在氣溫方面，由於東北季風持續影響，北部在周三前都是「全日偏涼」的天氣，低溫在15到17度，周一清晨冷的感受會最明顯。中南部18到26度，中午高溫下降不少，夜間稍有涼意，整體來說氣溫相當舒適。

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