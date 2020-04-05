　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今晚起至周二，全台都有下雨機會，中部以北、東北部不排除有局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

清明連假進入尾聲，氣象局指出，今晚起至周二，受到東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機會，尤其中部以北、東北部不排除會有局部較大雨勢。周三、四降雨趨緩，僅迎風面有雨，周五、六東北季風減弱，各地恢復多雲到晴，僅剩東半部有局部短暫雨。

氣象預報員王品翔表示，今晚起到周二為東北季風跟華南雲雨區影響天氣，中部以北、東北部可能有陣雨跟雷雨，更不排除有局部較大雨勢，花東及南部也要留意局部陣雨跟雷雨。在溫度跟水氣配合下，氣象局也預報玉山明後兩天有下雪機會。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲今起至周二全台有雨，周三、四降雨趨緩，周五、六水氣偏少，各地多雲到晴。（圖／中央氣象局）

溫度方面，因東北季風增強會有涼意，北部、東北部低溫16-17度，中南部、花東18-20度；高溫部分，明後天北部、東北部18-22度，中南部、花東23-26度。

周三、四華南雲雨區水氣減少，降雨趨緩，但環境場還有東北季風在，因此，迎風面北部、東半部及中南部山區仍有短暫雨，其他地方恢復多雲到晴。屆時，中南部水氣少，白天高溫回升明顯，會來到28-30度，北台灣22-24度，花東22-26度。

▲▼天氣 暖冬 高溫 12月中民眾短袖上街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周五、六水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

周五、六東北季風減弱，環境轉為偏東風，除東半部、北部山區有局部短暫雨之外，其他都是多雲到晴天氣，中南部高溫28-30度，其他地區23-26度。周六夜晚到周日清晨，西半部及金馬地區要留意霧。

下一波變天時間落在下周日，屆時會再有東北季風南下，北台灣將再度轉涼，有短暫陣雨，中南部則仍為多雲到晴。

ET快訊
口罩不夠用還捐？國家隊親曝「升級2.0驚人產能」　網讚：無名
進房30分鐘...養生館辣妹「突脫內褲」！他尿遁脫逃　結局反
全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

旅遊團染疫頻傳　莊人祥：即起一團有2人確診即全團篩檢

手遊卡關！室友惡作劇「物理破台」　iPhone炸裂下場神逆轉...網全推爆

「祀典興濟宮門神之美」文物展　祀典興濟宮為保生大帝慶聖誕

今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

旅遊團染疫頻傳　莊人祥：即起一團有2人確診即全團篩檢

手遊卡關！室友惡作劇「物理破台」　iPhone炸裂下場神逆轉...網全推爆

「祀典興濟宮門神之美」文物展　祀典興濟宮為保生大帝慶聖誕

今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

墾丁人擠人+邊走邊吃　醫師吳肇鑫嘆：很怕一個月後會是另一場災難

確診個案腹瀉占比6%→19%！張上淳宣布：不明原因腹瀉列通報症狀

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：沒空洗手可用「乾洗手」

實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

林心如爆搭檔「偶像劇男神」　參演《與惡》呂蒔媛新作！

SBL／抓緊比分優勢　台啤最快9日封王

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：肯定會過關

女星西班牙探病「確診新冠肺炎」　肺部受損緊急送醫！

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

鄭雨盛遭父喪急奔首爾！因新冠疫情「無法舉辦公開弔唁」

中職／競爭主戰捕手　黃鈞聲力求攻守更穩定

張鈞甯化身綠仙子暢談環保：「不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬」

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

生活熱門新聞

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

客家女記者害羞說話了：手都在抖

辣妹面部全裸　逛墾丁大街邊走邊吃

收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　全台降雨時程出爐

憂14天9片口罩不夠　他用法一曝…網噴炸

連假湧人潮心冷　急診醫師：當一回事難嗎

義大利神父求救　台人4天捐900萬

星宇航空送桃園醫院胡蘿蔔汁

「曾覺得銀行工作不錯！」　行員現身勸世

越南超強防疫！他列「31天時間軸」動作全比台灣快

更多熱門

相關新聞

收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　全台降雨時程出爐

收假日午後變天！連3天防大雨地區曝　全台降雨時程出爐

連3天防大雨！中央氣象局表示，今天（5日）持續受東北季風及華南雲雨區影響，上午各地以多雲為主，僅東半部及各地山區偶有局部短暫陣雨；下半天起中部以北及東北部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨發生機率，其他地區亦有局部陣雨或雷雨。天氣風險公司則製作一張天氣圖，模擬未來4天雨區，提醒周一、二鋒面通過，全台有雨。

收假日天氣差！明起連3天全台有雨

收假日天氣差！明起連3天全台有雨

中部以北濕涼有雨　下周一雨勢更大

中部以北濕涼有雨　下周一雨勢更大

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

收假日起天氣更糟...連3天全台有雨

收假日起天氣更糟...連3天全台有雨

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

蔡波能出生5天「又出狀況」

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面