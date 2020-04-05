今晚起全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝

▲今晚起至周二，全台都有下雨機會，中部以北、東北部不排除有局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

清明連假進入尾聲，氣象局指出，今晚起至周二，受到東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機會，尤其中部以北、東北部不排除會有局部較大雨勢。周三、四降雨趨緩，僅迎風面有雨，周五、六東北季風減弱，各地恢復多雲到晴，僅剩東半部有局部短暫雨。

氣象預報員王品翔表示，今晚起到周二為東北季風跟華南雲雨區影響天氣，中部以北、東北部可能有陣雨跟雷雨，更不排除有局部較大雨勢，花東及南部也要留意局部陣雨跟雷雨。在溫度跟水氣配合下，氣象局也預報玉山明後兩天有下雪機會。

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▲今起至周二全台有雨，周三、四降雨趨緩，周五、六水氣偏少，各地多雲到晴。（圖／中央氣象局）

溫度方面，因東北季風增強會有涼意，北部、東北部低溫16-17度，中南部、花東18-20度；高溫部分，明後天北部、東北部18-22度，中南部、花東23-26度。

周三、四華南雲雨區水氣減少，降雨趨緩，但環境場還有東北季風在，因此，迎風面北部、東半部及中南部山區仍有短暫雨，其他地方恢復多雲到晴。屆時，中南部水氣少，白天高溫回升明顯，會來到28-30度，北台灣22-24度，花東22-26度。

▲周五、六水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

周五、六東北季風減弱，環境轉為偏東風，除東半部、北部山區有局部短暫雨之外，其他都是多雲到晴天氣，中南部高溫28-30度，其他地區23-26度。周六夜晚到周日清晨，西半部及金馬地區要留意霧。

下一波變天時間落在下周日，屆時會再有東北季風南下，北台灣將再度轉涼，有短暫陣雨，中南部則仍為多雲到晴。