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中部以北濕涼有雨　下周一雨勢更大

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(4)日東北季風增強、華南雲雨區東移，中部以北、東北部濕涼。氣象專家吳德榮指出，下周一雨勢會更大。

今日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；清晨華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨；白天起北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區及金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(5日)兩天東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，下週一(6日)東北風稍減弱，氣溫略回升。

今日白天中部以北、東半部偶有局部短暫雨；今晚至明上午有短暫空檔、降雨減緩；明下午至下週一中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率，應注意！今日各地氣溫：北部14至20度、中部16至27度、南部17至30度、東部15至27度。

最新模式模擬顯示，下週二、三(7、8日)仍受東北風影響，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。下週四、五(9、10日)連續多日北台濕涼多雨的天氣，得以中斷；大氣轉乾，各地轉為多雲時晴、白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星降雨的機率。

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