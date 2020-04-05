快訊／陳時中提「彈性上下班」　內政部6日率先開始

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中5日提出「訂定彈性上班」，希望民眾可以把上下班錯開時間，透過通勤分流減少近距離的接觸機會。內政部表示，自下週一（6日）起，內政部將擴大彈性上下班時間，原本1小時的彈性時間，調整為2小時，以利同仁通勤分流，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少近距離接觸機會。

兒童清明連假期間各大景點出現爆量人潮，讓許多人憂心讓目前防疫成果白費。指揮官陳時中5日表示，未來各景點從停車場開始會限定一定數量，同時開闢更多行人徒步區，防止人潮太過密集，包含夜市等觀光區均做人潮管制，旅社在預約達到一定量後，也不能繼續收客人。

陳時中指出，未來會希望上班族可以利用休假日去觀光，不一定要假日到景點去人擠人，各部會接下來會研擬訂定彈性上班的相關作法與指引，預計下周會討論定案。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

內政部表示，自4月6日起，內政部同仁的彈性上下班時間，從1小時擴大為2小時，原本上班時間8點到9點，調整為7點半到9點半；原本下班時間5點到6點，也調整為4點半到6點半，以分散上下班時間人潮，並透過適度調配辦公人力，讓行政效率及服務品質不打折。

內政部指出，為配合防疫工作，已成立疫情應變小組，由部長徐國勇親自主持相關應變會議，完成各階段人員調配、異地辦公場所、事務機具、電腦設備等整備工作，並已辦理異地辦公及居家辦公模擬演練，將持續加強相關演練及落實各項防疫措施，確保各項業務能順利運作，使內政服務不中斷。