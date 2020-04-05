「最帥市長」愛台灣原因曝光！狂背景讓劉寶傑一聽嚇呆

▲布拉格市長賀瑞普臉書發文謝謝台灣。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



捷克1日與台灣共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」，背後的關鍵人物就是帥氣的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib），他當天在臉書發文表示，台灣向捷克派送了25台呼吸機，其中9台送往布拉格，「這是一份禮物，台灣是患難見真情的朋友！」賀瑞普過去曾在台灣唸書並當過實習醫生，讓劉寶傑一聽在節目相當激動。

賀瑞普在臉書還表示，台灣幫助捷克與布拉格你知道嗎？台灣是對抗疫情最成功的國家之一，他自己3月初從台灣收到一份有效對抗新冠肺炎的詳細手冊後，就交給捷克的衛生部門參考。

▲《關鍵時刻》主持人劉寶傑。（圖／翻攝關鍵時刻臉書）

綜合媒體報導，賀瑞普過去曾以交換生身分到長庚醫院實習，自認是一位台灣迷。這段背景在節目《關鍵時刻》中曝光，劉寶傑還激動地說，「這麼帥的人曾在長庚當過實習醫生！」他還說，後來才知賀在台灣念過書，對台灣外交有多麼重要。

外交部4日則透過臉書分享，捷克布拉格市長特別錄影片感謝台灣，強調台灣成功抗疫經驗，帶給布拉格很大啟發，台這次與民間企業合作，捐贈了呼吸器、防護面罩、消毒噴霧等防疫物資，送往捷克各大醫院獲得官方感謝。

貼文還指出，答謝影片中帥氣的賀瑞普市長，好強好有力地說到「親愛的台灣人民」，顯示台灣成功抗疫給布拉格帶來很大啟發，未來希望與台灣進行更多的合作。