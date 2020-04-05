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本土感染源超難找！　ICU名醫要全民「每天一件事」高效率還原路徑

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▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會,蒸口罩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心為了新冠肺炎，每天召開記者會。（圖／指揮中心提供） 

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情日益嚴重，指揮中心、醫療單位為了防疫，每天都要做許多工作。對此，醫師陳志金呼籲，希望從今天開始，大家可以一起做全民運動，將每天接觸過的人記錄下來，萬一不幸確診，能省下疫調人員許多時間。

中央疫情指揮中心5日再度公布8例新冠肺炎確診案例，截至目前台灣已出現363起確診案例。363例中，有不少案例是本土感染，但疫調人員苦苦尋找，仍查不清感染源，令人感到擔憂。

請繼續往下閱讀...

對此，陳志金醫師在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上呼籲，希望全民能夠進行一項運動，「從今天開始，自己每天接觸過什麼人，天天記下來，可以省下疫調人員很多時間！外出，什麼時候、去過哪裡，也記下來！」

▼陳志金呼籲，希望全民能夠發起「每天記錄接觸者」的活動。（圖／翻攝陳志金粉專）

▲▼陳志金。（圖／翻攝陳志金粉專）

陳志金感嘆，想要找感染源、匡列接觸者，相當費時、費力，而且容易有疏漏，「畢竟，要回憶幾個星期前曾經接觸過的人，太難了！」因此，他希望，大家可以一起投入這項全民運動，「如果不想寫太多，那就讓自己的生活越單純越好：少接觸一些人，最好每天和固定的人接觸，回憶起來比較簡單。」

對此，許多陳志金的粉絲回應，「我都自動紀錄」、「自己很健忘，所以上個月就開始記了耶」、「我的天啊…果真是超前部署」、「對欸！從現在起養成寫日記的習慣也不錯」

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