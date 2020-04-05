北部確診男店員「非超商員工」　陳時中再透露：都用信用卡交易

記者賴文萱／台北報導

昨日確診的本土病例、一名40多歲北部男性店員（案352）原本感染源不明，指揮中心指揮官陳時中今（5）日宣布找到感染源頭，他曾經和案301美國返台確診的實踐教師於3月21日一起喝飲料超過1個小時。外界擔憂，店員可能接觸者很多，銅板、紙鈔也可能變成傳染途徑，對此，陳時中再透露，該名個案絕非超商店員，他們都用信用卡去交易的，來往的人非常少。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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北部確診男店員因一度找不到感染源，引發外界擔憂店員恐接觸者眾多，也會有收錢的動作，銅板、紙鈔可能變傳染途徑。陳時中今透露，該名個案絕對不是超商店員，來往的人非常少，接觸紙鈔機會也非常少，「他們都是用信用卡去交易的」。不過，他也補充，大家看到用紙鈔摸來摸去有極大風險，所以建議摸過錢之後就要用酒精消毒，這相對需要。

另外，媒體問到，該名店員現在匡列的人有包含客人嗎？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，他本身是屬於經理級的，客人也都很少。由於該名個案曾跟實踐教師一起喝飲料超過1小時，店家是否會在學校附近？他也回應，不是不是，絕對不是，跟實踐離蠻遠的。

▲今日新增案例全為境外移入。（圖／王譯萱製作）

▲全台確診數來到365人。（圖／王譯萱製）

指揮中心公布訊息，案352近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於4日確診。

衛生單位調查，個案本身獨自居住，為商店販售人員，平時上班都與同事兩人搭擋；指揮中心發言人莊人祥另補充，案352住家與上班地點橫跨不同縣市，自稱與同事上班都有戴口罩，但仍需進一步調監視器釐清。

陳時中記者會中提到，個案曾經和案301美國返台確診個案有密切接觸超過1個小時，他進一步說明，案301在3/2自美國回來，6日發病，21日和352一起喝飲料超過1個鐘頭。莊人祥也說明，352目前有11名接觸者，居家隔離3人，其它自主健康管理。