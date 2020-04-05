新北女子「硬不戴罩」上公車　司機氣炸報警！4人亂來下場超慘

▲新北實施大眾運輸強制戴口罩政策。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市實行搭乘大眾運輸強制戴口罩政策，至今已有3天的時間，5日累計勸導255名乘客，其中有103例未戴口罩、勸離未搭車的案例，還有4例完全不聽勸，最後只能報警處理。

新北市交通局統計，5日起截至下午3點，共有151名乘客經過勸導，立刻戴上口罩，還有103例未戴口罩者，受到勸說後離去，沒有搭車，但有4例報警處理的案例。案例如下：

第一例：一名60多歲的男子準備搭乘首都客運第62線公車，在台北市萬華區莒光路口上車，但沒有戴口罩。司機見狀，立刻上前勸說，但男子仍不戴，只能報警處理，不過，警方到場前，男子已經離去。

第二例：一名年約40歲的婦人搭乘台北客運657路線公車，上車沒戴口罩，司機勸說後，婦人仍不聽勸，還與司機發生爭執，最後被警方帶走。

▼大部分民眾願意配合戴口罩，但有4人不聽勸，最後只能報警處理。（圖／記者林敬旻攝）

第三例：一名年約50歲的婦人搭乘台北客運701路公車，不戴口罩，也不願聽勸，最後被警方帶走。

第四例：一名年約50歲的男子搭乘淡水客運860路線，上車不戴口罩，也沒有刷卡，司機勸導也不理，最後被帶到淡水水碓派出所。

新北市交通局強調，清明連假期間，新北市實施強制戴口罩的政策，民眾大致上還算配合，希望能一起堅持下去，做好防疫，不讓公共運輸成為防疫破口。

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