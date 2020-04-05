忘記上次何時吃水果…他好奇「不吃有影響嗎？」　過來人曝經驗：嚇很大跳

▲原PO問「不吃水果會怎樣嗎？」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

水果是許多營養素的重要來源，包括鉀、維生素C、葉酸和纖維等，但其實有不少人都是「不吃水果」派。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「不吃水果會怎樣嗎？」文中表示，他已經忘記自己上次吃水果是什麼時候，「可能是半年前，甚至是一年前，一直沒吃水果，不知道會對健康有什麼影響QQ」。

看到貼文後，就有人紛紛熱論，「大便會很臭」、「會便秘吧」、「氣色會比較差嗎？」不過針對便秘一說，原PO也回覆自己排便都很正常，有吃青菜，但看到有人說「我一天不吃手指頭就會脫皮」，他也表示認同「對耶！我手指有脫皮，以前不太會。」

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不過其實有很多網友就留言，說自己都沒怎麼吃也沒事，「有吃青菜就還好啊」、「完全不會怎麼樣，水果是零食纖維可以靠蔬菜補足」、「台灣水果都太甜，重點是蔬菜有沒吃足夠」、「不會怎樣，我也很少吃水果」、「不吃水果也沒特別愛吃菜，沒便秘身體狀況也不錯」、「水果性寒涼又高糖分，養生方式甚至是建議少吃水果。」

還有人是直接表示不吃水果也沒差，「吃青菜就好，水果只是有些人飯後點心，其實有些糖分很高，只是折衷算是比較健康的食物」、「長大聽營養師說，水果沒吃沒差，而且台灣水果太甜吃太多反而不好。從此我把水果當奢侈品」、「我從小家裡有天天吃水果的習慣！冰箱一定有，經常三種以上～後來發現很多人都不吃水果，嚇很大跳！以為水果是人類活下去的重要元素XDDD但養成習慣很難戒。」

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