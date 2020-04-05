能坐著吹冷氣「曾覺得銀行工作不錯！」　行員厭世現身：3:30後才是上班

▲銀行行員工作示意圖。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

在銀行上班是什麼感覺？有網友好奇在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「銀行上班會很累嗎？」說他以前覺得在銀行上班感覺很不錯，可以坐著吹冷氣，然後打打電腦資料、準時上下班。但他最近看又覺得還好，因為行員感覺沒什麼休息時間，似乎也都在忙、沒人在滑手機，忍不住發問，在銀行上班會不會很累。

這位網友文中表示，「以前覺得銀行上班感覺不錯，坐著吹冷氣，然後打打電腦資料，然後準時上下班。」原PO接著說，但他最近看感覺又還好，「因為客人好像都會一直進來，中午應該是輪流休息吧？不然好像沒啥休息時間，然後看起來也沒啥人在玩手機，銀行上班很累嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有網友表示，「傻傻的，我幾個在銀行上班的朋友每天厭世到精神病發作」、「常常看到7、8點行員還在工作，薪水大概三萬初 還要像電信門市那樣推業務，奧客更無法選擇，跳號碼就像抽生死籤」、「女友在銀行櫃檯，常常7點才下班，手續又很繁瑣」、「3:30後才是真正的上班 （雖然這時可以換便服）。」

▲行員都有推辦卡的業績壓力。（示意圖／記者周宸亘攝）

還有行員現身說法、大吐苦水，「哪裡準時下班？都馬繼續做到7、8點，而且還要推卡」、「累，每天都得面對一堆奇葩的客人」、「準時下班個鬼……以前真正離開公司都是8點之後呢！後面一堆帳要關，結束還要上金融商品的課」、「看部門，以前在某山，業務熟了後平均6半走，但可報加班。但強度真的蠻強的是真的。」

不過也有人認為，「感覺看分行」、「銀行公股、私營差很多」、「非台銀土銀都不是人待的」、「各行各業都有辛苦的地方」、「看哪個單位好不」、「以前認識一個X銀妹，上班滑手機等下班，都在滑手機跟我聊天」、「需要耗費精神的工作沒有不累的，甚至有些耍廢工作，你在那邊廢一天一樣會累。」