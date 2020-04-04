沒發燒「額溫」卻超標！她無奈嘆常「卡關」...網曝關鍵原因





▲為有效管控疫情，許多地方在入口處會量額溫。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

因應疫情發展，進出餐廳或是百貨公司大樓都要求要量額溫、戴口罩，但有網友發現，明明自己沒有發燒，不過每次量額溫時，都會出現數值極高的溫度，回家量腋溫卻是正常的溫度，讓他相當的困擾，「不通過率達3成，造成小的生活上莫大困擾」。

一名女網友在PTT上發文，以「有人常常量額溫總是超高溫的嗎」為題寫道，因為疫情關係，進出各個場所都要量額溫，但是好幾次都出現高溫，37.9、37.6、37.8，因此常常被拒絕在外，去剪頭髮、餐廳都被拒收。可是原PO本身並沒有發燒，回家用腋溫量，又回復到36.5正常溫度，這讓他感到非常不解。

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PO一出，立刻引起網友共鳴，紛紛表示自己也有相同的經驗，「曬一下太陽就超標了」、「＋1超困擾，還被公司請回家」，還有人指出，可能是因為瀏海悶住造成額溫過高。此外，也有不少網友出現溫度過低的狀況，「前陣子有鋒面我都34度」、「我都超低，還量過33度」。

根據衛生福利部國民健康署資料指出，無論身體產熱增加或散熱不良，都會使體溫上升，量體溫的方法包括肛溫、口溫、腋溫、背溫、耳溫、額溫等，其中以「肛溫」最接近身體內部真正的溫度，必要時「耳溫」也可以取代肛溫，用額溫槍或紅外線測量皮膚表面，常有嚴重低估真正體溫的現象，所以不建議常規使用。