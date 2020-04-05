賣場例行採購「架上都有貨！」　回想2周前囤貨潮…他好奇：那些人惆悵嗎

▲原PO到賣場，發現不管是衛生紙、泡麵罐頭都有貨。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，日前還爆發囤貨潮，許多人從衛生紙搶到罐頭泡麵。一名網友就在PTT的Gossiping板上表示，他這幾天去賣場採購時，發現人潮已經沒有之前誇張，部分賣場、超市的貨架雖然不到全滿，但也不到沒東西買的狀況，忍不住好奇問卦「囤貨完發現賣場架上是滿的會不會很惆悵？」

這位網友文中表示，「約兩個禮拜前發生囤貨潮，衛生紙、泡麵、罐頭一掃而空，但這幾天本魯去賣場例行採購時，發現人潮已經沒有兩個禮拜前那麼誇張」，部分賣場超市的衛生紙、罐頭和泡麵的貨架雖然不至於全滿，但也不到沒東西買的狀況。原PO就忍不住好奇，「所以那些瘋狂買下去的，看到貨架上有貨的時候，心情會是如何？失落、百感交集、惆悵？有沒有八卦？」

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▲賣場目前又不見搶購潮了。（圖／記者洪正達攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「我記得很清楚是上上星期三開始，好在我沒跟風去當囤貨仔」、「結果價格比兩個禮拜前便宜才會惆悵吧」、「要減少外出減少與人接觸是不會用網購的喔」、「一群人擠賣場，感染率大幅提升，然後就有機會拿著掃貨食物開心隔離」、「買也是買一兩個月就差不多了，有些人拿的量根本半年。」

不過也有人認為，「不會啊，東西放著就心安」、「想吃的不一定有，囤貨也是要買自己喜歡或會吃的」、「不是怕買不到，是怕突然要被隔離時，家裡能有東西吃，你當然可以叫外送叫里長送，但自己家裡有就是比較方便」、「不會，上次去是空的，家裡面紙都快沒了，還好又有貨」、「不懂推文在悲憤什麼，反正存貨夠又不影響你買你要的。」

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