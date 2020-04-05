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「最低需求1天1片！」他憂14天9片口罩不夠…網噴炸　過來人：我是越用越多

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▲▼ 小7預購口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲4月9日起每14天可購買口罩，成人9片、兒童10片。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

口罩實名制2.0上路，全新防疫政策自4月9日起每14天可購買口罩，成人9片、兒童10片，決策引發熱論。就有男網友在PTT的Gossiping板上表示，他覺得應該普遍來說，最低需求就是一天一片，所以不懂為什麼現在很多人都開始吹14天9片夠用，忍不住問卦「覺得14天9片夠用的都哪種人？」

這位網友文中表示，「看到有人開始吹14天9片夠用，應該多幫助其他國家，後句我能體諒 ，前句我也是看不太懂。」原PO接著分享自己的看法，「別說台北搭捷運上班的極端例子，一般上班搭火車、搭公車，早晚就是一定噴兩片，要馬戴防護低的一般口罩，要馬重複使用。」

請繼續往下閱讀...

他認為，就算是有車階級，公司也不強迫戴口罩，但最低需求應該就是一天一片，所以看到14天9片夠用引發熱論，才會想問「很好奇覺得14天9片夠用的都哪種人？」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎延燒，民眾戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，卻馬上有人直喊「修但幾咧（等一下）」，「你早晚2片？醫護不就一天要10片？」「有需要坐個幾十分鐘的車就丟？」「啊你是有天天待在重症病患旁邊？」「早晚2片你當衛生棉用？」「我每天搭捷運上下班，我的口罩都可以用兩天。」「坐一次捷運就丟，醫生看診都沒這麼浪費。」「「你的邏輯我看14天27片你也會說不夠。」

就有網友留言分享自己使用的方法，反而「越用越多」，「我搭配口罩套，口罩越用越多」、「平常上班日一天一片，兩週合理範圍10片，周休就剛好在家」、「只要戴口罩時不要講話，口罩用兩天根本可以」、「我5天用1個口罩+每天更換不織布內襯」、「坐辦公室吹冷氣，整天戴口罩也沒說什麼話的，哪需要天天換。」

無獨有偶，本站日前曾報導《長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3hrs欸》，就有一名網友透露，有長輩近日擔心口罩快要用完了，加上不會網購，不知該如何是好。不過他隨後也怒揭原因，無奈表示對方其實是「口罩用幾小時就會換」。

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