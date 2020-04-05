推特曬吸吮片...她「月發10部」羞喊：讓我噴在你身上！還加碼壞壞特寫

▲桃子在推特張貼猥褻影像，因此被判拘役5日。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「桃子」（化名）在社群網站推特，以「小Ｏ娃」的名義，一個月左右就上傳了10部全裸、口舌吸吮男性性器、性器特寫等照片，更是附上「想看我噴水嗎？快購入讓我噴在你身上吧」、「原味商品私訊」等。對此，台中地院審理後依法判桃子拘役5日，得易科罰金。

判決指出，桃子基於以網際網路將猥褻影像上傳至社群網站上供人觀覽之犯意，就在推特上傳了多部猥褻影像，內容不僅有全裸、撫胸、器物插入性器、吸吮性器等，甚至還張貼了諸多撩人的文字，「我有多淫蕩看完我的寫真就知道了 這裡夠（購）入淫蕩寫真」、「給你們的小劇透 我的粉紅小鮑鮑 」。

桃子對於警詢時坦稱，之所以會在個人推特業面散步影像，是為了讓他人購買她刊登在另個平台的影像，而自己也因此從中獲利約3萬元。對此，台中地院認為，桃子正值青年，不思經由正常工作，以獲取應有之報酬，竟然用上傳猥褻影片之方式獲利，有害於未成年人之性教育觀念及社會風化，因此依犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判她拘役5日，如易科罰金得以1千元折算一日。

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