養生館1300做半套　就在萬華分局對面！4女3男「ing」被活逮　

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸在台灣昇溫，全台各公務部門行政機關防止新冠病毒蔓延之際，台北市萬華區居然有特種行業業者利用員警全力防疫期間，開設色情養生館，更將店面開在萬華分局正對面，以為警方會因為疫情而疏於取締，下場GG了！警方13日晚間申請搜索票入店調查，結果查獲店內4名小姐與男客進行性交易。

▲色情養生館開在萬華警分局對面相當囂張，警方日前行動逮捕4名提供半套性交易的長腿辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方日前行動逮捕4名提供半套性交易的長腿辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示；該養生館於今年2月初開業，店內不少按摩小姐每天駐店等待客人上門，店家打著按摩舒壓為名，卻傳出暗地從事半套性交易，地方風聲：「這間店有好康」警方暗中查訪，發現該店每次向有意願男客收取 1300 元「服務費」後讓小姐進行半套性交易。





▲警方日前行動逮捕4名提供半套性交易的長腿辣妹。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警分局分局長張隆興接到檢舉後，立刻指示轄區外勤警員組成專案小組查緝，經派員多日蒐證，摸清業者經營模式後，萬華警方聲請搜索票在13日夜間一舉查獲該養生館現場負責人、男客3人與女子4人從事半套性交易。警詢後將店內從事性交易的按摩小姐與男客依違反社會秩序維護法裁罰，另業者則依涉嫌刑法妨害風化罪移送。

萬華警方呼籲，雖然現正值防疫期間，警察機關執法不因疫期而有所打折，萬華警方會增加「掃黃專案」加強加強取締色情打擊力度，只要查獲犯罪事證，除了針對刑法移送，警方也提醒民眾防疫期間避免出入人多且空間密閉的場所也免造成群聚感染。

【其他新聞】

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！ 警重辦強制、脅迫醫療人員罪



►熱心哥到派出所作證 警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！