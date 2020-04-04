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跟學生媽日本玩13天...已婚男師「拒跟老婆壞壞」　還跩嗆：妳就剩繳貸款功能

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲阿正須賠償小乃30萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿正」（化名）和女子「小乃」（化名）交往時相當甜蜜，兩人結婚後還一同支付房貸，但卻被小乃指控婚後態度丕變，不僅拒絕與她行房，還和男學生、男學生的家長到日本親密同遊，種種事蹟讓小乃忍無可忍，憤而向法院訴起離婚，對此，台北地院審理後認為，阿正應付小乃30萬元，同時判准兩人離婚。

小乃指控，兩人結婚後，阿正的態度丕變，先是以影醒睡眠為由，在床上放置枕頭、棉被阻隔，之後又以對其性行為有壓力為由，拒絕與她行房，甚至還用針筒注射精液的方式，要讓她受孕。

此外，小乃也聲稱，因為自己深愛阿正，所以才委屈求全，但卻發現阿正與男學生過從甚密，不僅和對方、對方母親同遊日本13日，又屢次邀請對方來家中作客，而就算自己詢問阿正的去向，也是被冷冷回應：「你憑什麼管我」、「你太愛吃醋了，如果不相信自己的老公，那這段婚姻也沒什麼好談了，就是你這種態度，連碰都不想碰」。

小乃更是指控，當兩人提到離婚時，阿正甚至還說，「我已不承認你我是夫妻，你就是繳貸款的功能」，甚至還在深夜敲門、在門外大聲叫囂，要求她繼續繳房貸。此外，小乃也表示，阿正曾利用為人師表機會，罔顧師生倫常，與其任教之男學生發生不正常關係，讓她心痛至極，至今仍是徹夜難眠，難以維持婚姻關係，因此向法官訴請離婚，同時索賠150萬的精神撫慰金。

阿正辯稱，是因為婚後被診斷出左側陰囊水腫，需要住院開刀治療，所以才會無法與小乃行房，但對方知道後，不僅沒有關心，反而暴跳如雷指稱其騙婚，甚至還時常擺臉色給自己看，視自己為僕人，而自己雖然委屈，但仍是為了避免掃興，才會在該名家長擔任嚮導的形況下出遊，且他也聲稱，自己也曾經詢問小乃是否要一起同遊日本。

對此，台北地院審理後認為，阿正沒有提出任何具體證據以實其說，因此認定兩造婚姻卻有難以維持婚姻之重大事由，且該事由可歸責於被告，審酌兩造學歷、職業、收入等後，判阿正應賠償30萬元，並判准離婚。

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