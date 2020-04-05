朝「醫護猛咳」！台中女笑2聲落跑　警方回應了：她有戴口罩...難認違法

▲醫護人員下班後吃飯，卻遇到一名陌生女子對著她與朋友狂咳嗽。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中大里一名醫護人員2日下午和朋友到速食店用餐，但吃到一半時，卻突然有一名陌生女子朝她們咳嗽，接著就笑著跑出店外，行徑相當誇張。不過，警方調閱監視器後表示，打噴嚏女子有戴口罩，打噴嚏行為似無針對特定對象，尚難以證明當事人打噴嚏之行為涉有具體違法事證。

原PO在臉書發文提到，2日下午跟朋友到速食店用餐，但東西才剛吃到一半，旁邊的陌生女子就突然站起來，先是朝她們咳了兩聲，接著還對著食物不斷咳嗽，而咳完之後笑了兩聲，就拔腿跑出店外。

對此，警方受理後，依照監視器畫面追查女子身分，但警方表示，依據監視器畫面，打噴嚏女子有戴口罩，打噴嚏行為似無針對特定對象，尚難以證明當事人打噴嚏之行為涉有具體違法事證，因此本案仍待報案人陳述具體違法事實，本分局內新所將依規定受理調查偵辦。

另外，警方也呼籲，疫情期間，所有民眾均應遵守中央流行疫情指揮中心通報:請維持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。身體不適請戴口罩立即就醫，並告知旅遊史。有問題請打1 922。疫情指揮中心諮詢。

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