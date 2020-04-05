4人確診無症狀！最新8例足跡曝光　網點關鍵：案356最恐怖

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增8例確診，全為境外移入，1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。目前全國累積感染人數達363例，非本土高達312例，占比85.9%，另有5人不幸死亡，50人解除隔離，其餘持續住院治療中。

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值得注意的是，今日新增案例中高達半數、4人無症狀，其中3人（案359、360、363））為奧捷團成員，另一人（案356）為日前確診案例343（60多歲女性）的丈夫。網友對此相當憂心，「356超可怕，無症狀趴趴走超過兩週」、「356現在才驗出來，之前未列居家檢疫」、「356就是無症狀傳染的，要不是老婆先被抓，要怎麼找？」

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

▲台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／王譯萱製）

4月5日新增8例：

案例363：40多歲 女性 奧捷團群聚

3月5日至3月14日跟團前往奧地利、捷克旅遊，無症狀，接觸者回溯採檢今日確診。

案例362：50多歲 男性

2月29日至3月16日前往美國工作，3月18日出現發燒、味覺及嗅覺異常症狀，自主健康管理採檢後今日確診。

案例361：30多歲 女性 與案240同班機

3月5日至3月23日前往美國探親，為案例240（30多歲女性、美國工作）同班機接觸者，3月28日出現發燒、流鼻水、嗅覺遲鈍等症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例360：60多歲 女性 奧捷團群聚

3月5日至3月14日跟團前往奧地利、捷克旅遊，無症狀，X光顯示肺部輕微浸潤，接觸者回溯採檢今日確診。

案例359：60多歲 男性 奧捷團群聚

3月5日至3月14日跟團前往奧地利、捷克旅遊，無症狀，X光顯示肺部輕微浸潤，接觸者回溯採檢今日確診。

案例358：40多歲 男性

1月22日至4月2日前往英國探親，3月27日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，機場攔檢後今日確診。

案例357：50多歲 女性 摩洛哥團群聚

3月10日至3月22日跟團前往摩洛哥旅遊，3月25日出現發燒等症狀，居家隔離採檢後今日確診。

案例356：60多歲 男性 案343丈夫

2月23日至3月17日前往美國工作，為案例343（60多歲女性）的丈夫，無症狀，居家隔離採檢後今日確診。