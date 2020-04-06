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陸第一季有46萬家公司倒閉　新增公司數也大減近30％

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲疫情對所有產業都造成巨大影響。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情對全球產業造成巨大衝擊，根據大陸商業資料庫「天眼查」的最新數據，大陸今年第一季有46萬家企業倒閉，其中有一半以上的公司經營時間不滿3年，而新增的企業也只有322萬家，比去年同期相比減少了近30％。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

天眼查近日發布《2020年第一季度全國企業大數據》，盤點疫情期間受影響較大的產業發展情況，數據顯示，大陸第一季度共新增了超過322萬家企業，與去年同期相比減少28.9%，新增企業較多分佈在廣東、江蘇和山東，其中超過46.12%的企業為批發和零售業；同時還有46萬家企業在此期間註銷或者吊銷，約57%的「死亡」企業存活時間不足3年。

各個產業之中，房地產業可說是面臨嚴峻寒冬，數據顯示，2020年以來共新增房地產企業4.1萬家，較2019年同期減少了27.66%，新增的房地產企業主要分佈在江蘇、廣東和山東，而處於疫情中心的湖北省，只新增了519家房地產企業。

不過，數據也提到，據不完全統計，第一季度共發生2千起融資事件，在整體偏低迷的形勢下，與疫情相關的醫療健康和線上教育（在線教育）行業異軍突起，分別有279起和117起融資事件，位列融資行業分佈榜上的第二和第四位。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

此外，雖然許多學校的開學日都延期，但並沒有因此停課，而是轉為「遠端上課」的模式，令許多線上教育企業認為是新的發產機會，但數據顯示，大陸目前共有19.4萬家線上教育企業，2020年以來有6753家相關企業註冊成立，與去年同期相比增速為-29.09%。

長時間的「封城」，也令「宅經濟」有發展的空間，但根據數據，大陸第一季共新增5025家遊戲企業，較2019年同期相比增速為-60.53%，新增的遊戲企業主要分佈在廣東、福建和山東。

對於產業在疫情中所受的影響，大陸工信部副部長辛國斌曾指出，中國具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場，工業經濟展現出了應對複雜嚴峻局面的韌性與活力，「疫情對工業經濟的影響是階段性的，總體可控的，但也應高度關注國際疫情蔓延對產業鏈、供應鏈的影響。」

▲▼陸第一季有46萬家公司倒閉　新增公司數也大減近30％。（圖／翻攝天眼查）

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