「病毒會透過5G傳播」英基地台遭燒毀　利物浦市長：荒謬！沒有根據

▲網路消息流傳「5G散播病毒」，英國基地台疑似遭到縱火。（圖／翻攝自推特／Official #1 Birmingham Page）

實習記者施怡妏／綜合報導

以往不時有傳聞指出，基地台會發出導致人類罹患癌症的輻射，在英國日前也有消息傳出，新冠病毒會透過5G網路輻射傳播。伯明罕（Birmingham）一處約70英尺（約21公尺）的5G基地塔在2日晚上即遭到大火焚燒，所幸沒有波及到周圍的房屋。英國電訊組織（Mobile UK）表示，「對於發放假消息的行徑不能容忍。」

綜合外媒報導，在網路上有人宣稱，新冠病毒會透過5G網路輻射傳播，許多人相信此傳聞，還列出英國境內的5G基地名單，揚言要一一摧毀。英國伯明罕斯帕克希爾（Sparkhill）5G基地塔遭到焚燒，消防局表示，收到通報的當下就趕到現場，確認過沒有煙霧或是大火蔓延到附近的房屋，西方配電公司（Western Power）也已切斷了天線塔的電力，此案件正在進一步的調查當中。

惡意人士在網路上散播消息，在FB上創立群組，叫大家將自己所在的區域的5G基地台燒毀，現在該群組已經被移除。英國電訊組織緊急發聲明表示，在網路上有群組散佈無根據的虛假傳言，甚至對基建和員工造成威脅，而且會影響在家工作，以及需要緊急服務的民眾，包括醫院資源的需求，我們將密切的注意，盡早將嫌疑犯逮捕。」

英國利物浦市（Liverpool）市長安德森（Joe Anderson）表示，「新冠病毒會透過5G傳播的消息非常荒謬」，所有的科學和政府都表明過，5G的技術對人們不會造成傷害。英國文化媒體暨體育部（Department for Culture, Media and Sport, DCMS）3日也在推特上表示，「絕對沒有任何可信的證據可以證明，5G與新冠病毒之間存在著關聯。」