防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

▲俄羅斯派空軍伊爾76重型運輸機到大陸接走醫療物資。（圖／取材微博 旅航直通車上海機場）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，各國都在爭搶醫療物資。擔心遭到他國攔截，阿爾及利亞、俄羅斯一共飛來五架軍機4日抵達大陸上海浦東機場，不走一般貨運通道，直接派軍人全程護送珍貴的口罩和相關物資回國。

近日，美國醫療物資緊缺後，陸續被在海外攔截其他盟友訂購的醫療物資。繼法國後，根據衛報指出，德國柏林市政府證實，計畫給柏林警隊訂購一批N95口罩，運輸途中經過泰國時，大約有20萬個N95口罩被轉運至了美國。

隨著國外疫情快速蔓延，各國開始往大陸採購各類防疫物資，為了確保運回物資部會被攔截，各國陸續出動空軍包機，上海浦東機場一口氣來了5架外國軍機。

▲ 阿爾及利亞擔心遭攔截，派兩架包機到大陸載運醫療物資。（圖／浦東機場提供）

位於北非的阿爾及利亞，擔心物資遭「攔胡」，派出空軍全程執行任務。一共2架伊爾76重型運輸機3日晚間從俄羅斯喀山機場起飛，4日凌晨三點和四點多，先後降落上海浦東機場。2架包機裝載有口罩和大量防疫物資。

▲ 俄羅斯空軍一共派出三架軍機到浦東機場接運醫療物資。（圖／取材微博 旅航直通車上海機場）

俄羅斯空軍也派出2架伊爾76重型運輸機，從新西伯利亞機場起飛赴浦東機場，分別於4日五點和七點多和降落，由軍人自提口罩等大量防疫物資。第3架俄羅斯空軍包機安托諾夫安-124「魯斯蘭」運輸機，同天晚上八點多降落浦東機場，裝載好防疫物資後，於5日上午返回。

上海浦東機場難得一次降落多國軍機，由於跟民航機不同，為了保障盟國快速運回防疫物資，機場安排綠色通道，根據包機的類型和裝載能力的大小，分配各種機位資源，貨運基礎設施，快速裝卸、快速運輸，讓各國迅速裝載物資返國抗疫