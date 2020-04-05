超毒奧捷團再增確診「17團員9人中鏢」　其餘8人檢驗結果出爐

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，其中，3月5日至3月14日出團的奧地利、捷克17人旅遊團，今天再增3人確診，全團共累積9人中鏢，其中有1人（領隊）死亡，其餘8人採檢為陰性。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

中指揮中心今（5）日公布國內新增8例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，為4男4女，年齡30多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月2日，發病日介於3月18日至28日。

案359、360及363為奧捷旅遊團團員，返國後於3月16日至29日進行居家隔離，迄今均無症狀（案359、案360經X光檢查顯示肺部有輕微浸潤），由於該團先前已有6人確診，為求慎重，衛生單位針對該團其他團員進行回溯採檢，3人經檢驗於今日確診；該旅遊團共計9人確診，其餘8名團員檢驗結果均為陰性。

事實上，該團因有人在居家檢疫結束才確診，指揮中心先前再回頭詢問剩下11位，找了2位個案進行採檢，雖然沒有症狀，但發現有輕微肺浸潤，緊急已請他們住院，昨天中午採檢結果出爐也為陽性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

莊人祥指出，奧捷團大概已經完成居家檢疫期間，有再去詢問剩下11位，目前昨天有找了2位其中的個案，他們是說沒有症狀，不過請他們到醫院發現說肺部都有稍微的浸潤，所以有緊急請他們住院，其餘9位也全數採檢完成，仍在等待最終結果。

▲今日新增案例全為境外移入。（圖／王譯萱製作）

莊人祥補充，新冠肺炎先前有蠻多肺部浸潤個案，但如果症狀不嚴重的話，可能要照X光或電腦斷層才知道。有些人肺炎要到中度症狀時，才會比較顯著，平常如果只有一點咳嗽或者真的有咳嗽，反而感覺不出來。

▲全台確診數來到363人。（圖／王譯萱製）