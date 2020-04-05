感謝醫護、善意抗疫！　英女王將發表在位68年第5度特別演說

▲英國女王伊莉莎白二世的全國演說將於英國5日晚間7時播送。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國新冠肺炎疫情迄今已奪走至少4313條寶貴性命，其中年紀最小的患者是一名年僅5歲的孩童。為了安撫人心，女王伊莉莎白二世將發表在位68年的第5度特別演說，除了感謝第一線醫療人員的付出，也喊話各界要以善意來因應疫情爆發所帶來的嚴峻挑戰。

綜合路透社等外媒報導，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）的這段演說將於英國時間5日晚間7時（台灣時間6日凌晨2時）向全國播送。根據白金漢宮公布的講稿，現年93歲的英國女王將會在談話中感謝第一線的醫護人員，也將坦承英國部分家庭已經因疫情衝擊受到傷害。

女王將提到，眼前情勢嚴峻，讓國人的生活陷入混亂，為人民帶來悲傷與經濟困難，所有人的日常生活出現巨大變化，但「我希望在未來的歲月裡，當我們回頭檢視如何應對這一場挑戰的方式時，每個人都能感到相當自豪」，讓後代子孫能說「這一代的英國人是如此強大」，而自律、平和善意的決心（quiet good-humoured resolve）及同情心依舊是英國的特性。

這段演說現已錄製完畢，場地是在溫莎城堡的一處大房間。在錄製的過程中，為了確保女王的安全，整個房間只有女王本人及一名身穿個人防護裝備的攝影師，且2人之間也保持著安全距離。

依據傳統，英國女王基本上只會透過電視向全國發表一年一度的耶誕致詞，但此次是她在位68年以來所發表的第5次特別演說。此前發表特別演說的事件，除了2012年在位60周年慶典、2002年女王母親去世、1991年波灣戰爭之外，最令人印象深刻的特別演說，正是1997年黛安娜王妃巴黎車禍去世，當時英國舉國哀悼且對王室家族的後續處置感到不滿。

英國政府4日表示，境內死亡人數已增至4313人，當中包含一名5歲孩童及至少40名此前身體沒有任何狀況的人。根據當局政策，英國人民被告知盡量待在家中，避免非必要的外出行程，禁止社交聚會，幾乎所有的酒吧、餐廳、商店暫停營業，藉此防賭疫情進一步擴散。

衛生當局警告，即便國人遵守嚴格社交距離等措施，但根據預估，高死亡率在未來1至2周的這段期間仍會持續。在英國王儲查爾斯王子、首相強生（Boris Johnson）、衛生大臣漢考克（Matt Hancock）、確診新冠肺炎之後，強生女友席孟茲（Carrie Symonds）也出現新冠肺炎症狀。