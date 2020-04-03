不知愛上人妻…臉書曬床照：晚上一起伊伊喔喔！綠帽夫怒抓包「同居情」

▲顏姓男子不知廖姓女子已婚，在臉書放上「雙人床照片」向女方示愛，怎料竟遭廖夫看見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子與廖姓女子婚後第6年移居澳洲開咖啡廳，怎料一起又生活了11年，廖女開始對先生態度冷淡，隨後更逕自返台與顏姓男子合開烤饅頭店，不再回澳洲。陳男見妻子與顏男在臉書放上多張接吻、出國旅遊、同床共枕的照片，氣得向2人提告求償30萬元。法院審結認為廖女出軌有據，但顏男因不知情廖女已婚，審結判廖女須獨自賠償30萬元，顏男則免賠。全案仍可上訴。

陳男與妻2000年1月結婚，並於同年3月辦理登記，其後2006年他們一同移居澳洲布里斯本，育有1女2子怎料2017年間廖女開始對先生態度冷淡，2018年4月17日更獨自返台，沒有再回到布里斯本。

2018年底陳男發現妻子離開澳洲返台當日，顏男曾在臉書貼出「雙人床照片」，並寫下，「倒數8小時，一個人掰掰」等話，明示2人將同居，隨後還陸續貼出多張親吻、一同出國旅遊、同床共枕的親密照片，甚至發文暗示，自己已與廖女發生性行為。

陳男認為顏男明知廖女有配偶卻還與她交往，甚至在臉書大方示愛，所有行為已侵害他配偶權與家庭生活的幸福圓滿，造成他身心及精神有莫大痛苦，對此，決定向2人提告求償30萬元。

▲法官勘驗雙方臉書後發現，廖女外遇屬實，判她須賠償丈夫30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法庭上廖女辯稱，與先生移民澳洲後2人常因家庭財務發生爭執，導致感情生變，她因為長期受到先生經濟箝制與暴力對待，才會決定辦理離婚並返台居住及工作，同時她也表示，自己與顏男單純為生意上的夥伴，她因持有50%股份，所以顏男稱呼她是老闆娘，另因顏男原為節目製作人，喜歡以誇張手法拍攝照片，所以才在臉書PO出多張看似親密的照片，強調只是為了替饅頭店製造話題與曝光率，2人實際上真的不是男女朋友。

高雄地院審理時，法官勘驗臉書內容發現，顏男多次上傳與廖女接吻、牽手的照片，還寫下，「我的馬子～正！」等話，且2人同遊曼谷期間，不僅同床共枕7夜，顏男還在一間海鮮餐廳打卡說，「快四十（歲）的我今天認老了，我只吃了不到二十隻…ＯＯＯ（廖女）晚上再麻煩妳一起伊伊喔喔啊啊耶耶」，可見2人就是交往中的男女朋友。

法官審結判定廖女出軌屬實，但顏男部份，因他不知道廖女已婚身分，無法認定他侵害陳男配偶權，審結判廖女須獨自賠償30萬元，顏男免賠。全案仍可上訴。

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