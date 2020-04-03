懷疑妻子外遇...他竟貼公告「人妻專長給人壞，來者不拒」還留電話！住戶全看傻

▲阿傑張貼了許多詆毀花花的訊息。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）因為懷疑老婆「花花」（化名）外遇，竟然就在大門外、牆壁上、張貼詆毀老婆的不實訊息，「我是花花，是人妻，本人長得漂亮又可愛，很好X，我的專長就是給人X，不用錢」，行徑相當誇張。對此，新北地院審理後認為，阿傑的已經觸犯加重誹謗罪，因此依法判他拘役70日，得易科罰金。

判決指出，阿傑先前才因施用毒品，而被法院判刑入獄，怎料他服刑完畢之後仍不知悔改，只因認定妻子花花外遇，竟然就冒充花花的身分在公開場合張貼鹹濕訊息，同時還留下花花的手機號碼，「各位男生好，我是花花...是人妻、上班族」、「本人長得漂亮又可愛，很好X，我的專長就是給人X，不用錢，現在我每天上班，中午休息一小時，我每天都會找我上級長官，給他X」。

阿傑不僅多次張貼不實訊息，「下賤比妓女不如的女人...狗男女全家死光光」甚至還直接在公寓外由下往上不斷辱罵花花「破麻」，種種行徑實在讓花花忍無可忍，氣得一狀告上法院。對此，法官認為，阿傑的行徑已經觸犯加重誹謗罪，共三罪，各處以拘役30日，應執行拘役70日，如易科罰金得以1千元折算一日，而公然侮辱罪部分則處以新台幣3千元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞 論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

沙鹿連環車禍1死6傷...重機「遭前後夾擊」燒成火球！BMW酒駕男扯辯：煞車不及

名醫偷吃「護理師+驗光師+行政」！摩鐵激戰3女還拍片 妻整理遺物見羞片崩潰