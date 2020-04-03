北台濕涼多雨連7天「清明過後也一樣」　天氣轉好關鍵日揭曉

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到華南雲雨區東移，台灣北部、東北部地區、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨、雷雨。不過因為東北季風減弱，氣溫稍微回升。氣象專家吳德榮提醒，明起東北風再度增強，北台灣又要降溫。

今(3)日東北季風減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移，台灣北部、東北部地區、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。明(4)日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；台灣北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。

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▲雷達合成回波圖。



氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(2日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(3)日東北風稍減弱，氣溫略回升，中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨。各地氣溫：北部17至24度、中部17至27度、南部18至31度、東部18至28度。

最新模式模擬顯示，明(4)日、週(5)日東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，下週一(6日)東北風稍減弱，氣溫略回升；明日中部以北、東半部偶有局部短暫雨，降雨減緩。週日、下週一中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，雨勢增大，有較大雨勢發生的機率，要多加注意。

下週二、三(7、8日)仍受東北風影響，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。下週四(9日)大氣轉乾，各地天氣好轉，白天舒適早晚涼；連續長達10日，北台濕涼多雨的型態終於改變。