今晚～明晨再一波水氣「下雨熱區曝」　收假日起天氣更糟...連3天全台有雨

▲華南雲雨區影響，今晚至4日清晨，中部以北、東北部要防短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一波波華南雲雨區東移！氣象局指出，今晚到明（4）日清晨，中部以北、東北部要防短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨。明天白天後降雨減緩，但清明連假收假日（5）日起至7日，水氣最多，這段期間全台有雨，中部以北、東北部更要慎防局部大雨。

氣象預報員李孟軒表示，今晚到明天清晨有一波華南雲雨區東移，中部以北、東北部有短暫陣雨、雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，明天白天之後下雨趨緩，僅剩北部、東半部及中南部山區有短暫陣雨。

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▲清明連假收假日起至7日，全台天氣不穩，中部以北及東北部要防局部大雨。（圖／中央氣象局）

不過，清明連假收假日（5日）起至7日，這段期間華南雲雨區水氣最多，全台各地都有陣雨或雷雨，中部以北及東北部更要注意有局部大雨發生。華南雲雨區影響到7日，8、9日這兩天，僅剩下北部、東半部及中南部山區有短暫雨。

▲清明連假收假日起至7日，全台有雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

溫度方面，由於明天開始，東北季風增強，將一路影響至9日，北部明白天轉涼，高溫20-22度，跟今天相比降幅約差4度，中南部高溫大致為27-30度，5~7日因為有降雨，其中6日這天降雨最持續，中南部白天高溫約降2-3度，剩23-26度。低溫方面，北部為16度，中南部18-20度。