　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太怕蟑螂！百萬YTR「修行2個月」猛招曝　全場嚇跪了：狠角色

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Onion man）

▲洋蔥下猛藥，訓練自己克服對蟑螂的恐懼。（圖／翻攝自FB／Onion man）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人怕蟑螂，百萬圖文創作者「Onion Man」洋蔥就表示，為了克服恐懼，乾脆把整個工作室貼滿蟑螂圖，桌上還放玩具蟑螂，強迫自己天天面對。沒想到經過兩個月的「修行」，這招真的奏效，現在在路上看到蟑螂，已經不會再心臟不適，直呼「真的是有效的修行」，貼文引發熱論。

洋蔥在貼文中直言，夏天走在路上總是提心吊膽，「看到蟑螂心臟就很不舒服」，這種恐懼感讓他受不了，乾脆反向操作，「因此我把工作室貼滿蟑螂圖、桌上放玩具蟑螂，讓眼睛習慣牠的紋路、色澤，就這樣度過兩個月。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

訓練兩個月成果曝「是有效的修行」

他也分享成果，表示現在在路上真的看到蟑螂時，已經不會像以前那樣強烈不適，語氣相當認真地「真的是有效的修行。」文中還附上一張房間圖，不少人看了直接崩潰，「真的是個狠角色」、「心理學上的洪水法」、「這房間不要了」、「我差點按退追」、「依我看，這間算是凶宅。」

也有網友腦補更恐怖的情境，「某天被一隻真的混入⋯被嚇到的恐懼感會不會是倍增？然後還找不到跑去哪」、「就怕其中一個不會動的突然動起來。」還有人直呼，「再來就要換會動的來適應了」、「全部改成液晶螢幕，16:9 比例做一張飛行中的蟑螂.GIF ，最好是可以做到像台中勤美嚕嚕米那樣飛出螢幕，效果才會好ㄛ推薦給您。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

即／盧秀燕宣布　公立國中小營養午餐全面免費

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

戀愛達人嗆30歲穿UNIQLO很廉價　被一票名人洗臉

更多熱門

相關新聞

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

日前有顧客控訴嘉義老店「林聰明沙鍋魚頭」外帶湯中有蟑螂，店家第一時間關心顧客，自主讓嘉義兩間門市停業一周，並多次發文回報進度。店家處理方式引來好評，「第一次看到還把大強拿去分析品種的，這麼仔細的食安風波報告，真的佩服」、「今年最佳公關處理。」

林聰明沙鍋魚頭今明停業清潔消毒

林聰明沙鍋魚頭今明停業清潔消毒

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

高雄餐廳遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！衛生局將開罰

高雄餐廳遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！衛生局將開罰

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：

蟑螂洋蔥小強onion man

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面