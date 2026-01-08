太怕蟑螂！百萬YTR「修行2個月」猛招曝　全場嚇跪了：狠角色

▲洋蔥下猛藥，訓練自己克服對蟑螂的恐懼。（圖／翻攝自FB／Onion man）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人怕蟑螂，百萬圖文創作者「Onion Man」洋蔥就表示，為了克服恐懼，乾脆把整個工作室貼滿蟑螂圖，桌上還放玩具蟑螂，強迫自己天天面對。沒想到經過兩個月的「修行」，這招真的奏效，現在在路上看到蟑螂，已經不會再心臟不適，直呼「真的是有效的修行」，貼文引發熱論。

洋蔥在貼文中直言，夏天走在路上總是提心吊膽，「看到蟑螂心臟就很不舒服」，這種恐懼感讓他受不了，乾脆反向操作，「因此我把工作室貼滿蟑螂圖、桌上放玩具蟑螂，讓眼睛習慣牠的紋路、色澤，就這樣度過兩個月。」

訓練兩個月成果曝「是有效的修行」

他也分享成果，表示現在在路上真的看到蟑螂時，已經不會像以前那樣強烈不適，語氣相當認真地「真的是有效的修行。」文中還附上一張房間圖，不少人看了直接崩潰，「真的是個狠角色」、「心理學上的洪水法」、「這房間不要了」、「我差點按退追」、「依我看，這間算是凶宅。」

也有網友腦補更恐怖的情境，「某天被一隻真的混入⋯被嚇到的恐懼感會不會是倍增？然後還找不到跑去哪」、「就怕其中一個不會動的突然動起來。」還有人直呼，「再來就要換會動的來適應了」、「全部改成液晶螢幕，16:9 比例做一張飛行中的蟑螂.GIF ，最好是可以做到像台中勤美嚕嚕米那樣飛出螢幕，效果才會好ㄛ推薦給您。」