▲ 新北搭大眾運輸「強制戴口罩」進入第二日，交通局：民眾配合度超高。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市實施搭乘大眾運輸強制戴口罩第二日，新北市交通局統計4日截至下午3時，有172位公車乘客經司機勸導立即戴上口罩，另有62位則是勸離未搭車，沒有發生乘客爭執糾紛情形。中央指揮中心於4日天下午宣布大眾運輸強制戴口罩後，新北市交通局立即依市長侯友宜指示，同步公告即刻實施，違者處最高罰鍰1萬5000元。

交通局長鍾鳴時4日上午至板橋公車站實地了解民眾配合情形，公車業者也都派員在各大場站以及隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。

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▲ 新北市交通局長鍾鳴時4日上午至板橋公車站實地了解民眾配合情形。

鍾鳴時表示，新北市早在二個月前即請民眾搭乘捷運、公車要戴口罩，就有高達9成以上民眾配合，強制戴口罩實施第二日，民眾配合度超高，部分民眾是上車前把口罩放在口袋，忘了戴上，經司機提醒就立即戴上口罩，另有少部分民眾則是勸導後自行離去，並未搭車。

4日截至下午3 時新北市各公車業者回報統計，有172位乘客經勸導後戴上口罩，有62位則是勸離，沒有發生乘客糾紛情形。交通局表示，搭乘公車、捷運強制戴口罩實施以來，民眾配合度高，共同為防疫工作一起堅持下去。

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▲ 公車亭顯示器加強宣導搭公車帶口罩違者罰1萬5000元。