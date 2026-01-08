　
虎航飛大阪福岡今年擬增班　石垣島、沖繩航線也有望加密

▲▼台灣虎航董事長黃世惠。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣虎航董事長黃世惠（左2）率領團隊公布2026年營運規劃。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面，她表示，今年將在北部及高雄持續增加新航線，同時針對大阪、福岡等需求較高航點增加航班，2028年隨著機隊擴張，也希望提升日本、東南亞轉機市場。

黃世惠今指出，隨著機隊汰舊換新，今年將在北部及高雄持續增加新航線，若時間帶能取得，並符合機隊運用，也會針對現行市場需求較大的航點，如大阪、福岡等持續增班，另外像是石垣島、沖繩等短程且獲利好的航線，也有加密的機會。

黃世惠表示，台灣虎航2028年機隊將達到30架，擴大機隊後，會提升2個轉機市場，像是日本國內無法直飛石垣島，日本旅客就可以從仙台飛到台北，再轉往石垣島，希望吸引日本客來台轉機。另也將提升東南亞競爭力，像是東南亞很多地方沒有直飛到東北亞，未來可以將台北當轉機點。

她指出，虎航的航網布局首重符合市場需求，像是東南亞廉航很競爭，不會為了彌補航網就去開不一定賺錢的航線，如果日本還是很賺錢，就未必不能再飛日本。

去年台人赴日旅遊再創新高，黃世惠表示，去年日本來台的觀光成效也很好，以前日本來台航班中，日本客約占10%，現在都有超過20%，像是大分、鳥取及新潟更有超過25%，儘管日本人出國比例下降，但搭乘虎航來台的比例卻是增加的。

談到是否調整獲利不如預期的航線，她指出，很遺憾去年第4季停航日本茨城，未來虎航不會積極要汰除航線，但像是澳門航線可能有所調整。

01/06 全台詐欺最新數據

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

日本大阪難波區一間拉麵店因實施「雙重價格制」與中國遊客爆發衝突，業者設定日文菜單拉麵售價約1000日圓，英文菜單卻將近2000日圓，價差近一倍。4日有中國遊客發現菜單價格差異後要求退還差額，雙方僵持不下，店家一度揚言報警並禁止中國遊客入店。

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

台人關西機場安檢遭搜出槍枝？　外交部：無攜帶槍械情事

台人關西機場安檢遭搜出槍枝？　外交部：無攜帶槍械情事

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

日本大阪難波轎車衝上人行道　3人傷

日本大阪難波轎車衝上人行道　3人傷

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

