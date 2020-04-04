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蔡壁如指「製作有3階段」：新冠肺炎疫苗最快要等16個月

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記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，全球各國確診案例不斷攀升，其基因序列與17年前的SARS有高達7成相同，雖然致死率不及SARS但病毒的傳染力更強，是導致目前全球各國淪陷的主要原因。不少專家都預測，新冠肺炎未來將成為季節性的傳染疾病，加緊研發出疫苗是目前的當務之急；但研發過程最快也需要16到18個月的時間以上，屆時病毒恐又有突變，各國專家只能與時間賽跑。

對於疫苗的製作，護理師出身的民眾黨立委蔡壁如先從疫苗的功用講起。她表示，每年進入冬天都會呼籲一些老人家或是抵抗力比較差的人要打流感疫苗，但因為每一支病毒會長不一樣，常常會「猜不準」，就像這次的新冠肺炎病毒，是一個以前沒見過的病毒。

「如果一個沒見過的病毒要開始去製造疫苗的話，基本上要大概16到18個月。」蔡壁如說，製作一個疫苗要先取得病毒株，再去進行一些實驗，一般臨床試驗會分3階段，會先在動物身上測試是否產生抗體反應，安全了才會進行最後的人體實驗階段，「最快一個疫苗的產生要1年半的時間，每一個階段最快最快也要5到6個月」。

▲▼蔡壁如談新冠肺炎疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡壁如談新冠肺炎疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

第一階段是動物試驗，萃取出病毒株後施打在動物身上，觀察有無產生新型冠狀病毒的抗體。第二階段才會討論用多大的劑量施打，萬一病毒太多動物發病也會危及到生命，同時並觀察各劑量的對照組狀況。第三階段才會用到臨床上，找志願者做簡單的測試。

蔡壁如說，通常感冒，醫師會要你多注意身體、多喝水，「因為只要身體有足夠免疫力，正常人的身體是可以對抗這些病毒」；她表示，一般感冒病毒3到5天後身體就會產生抗體，「通常就會好」。

但若有時候病毒量太強、太多，可能就會出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等徵狀，就已進入感染階段。蔡壁如說，感染的話要吃抗生素，太厲害的病毒反應，有時候會施打抗病毒的治劑，「通常是在身體免疫力下降的階段才會施打，是比較嚴重的後段狀態」。

蔡壁如表示，病毒通常不大會製造藥物，多是透過施打疫苗增強抵抗力的方式應付，因此未來不太可能會看到新冠肺炎的的藥物出現，「這種病毒還是以製造疫苗，讓每個人都有抗體為主」。

▲▼蔡壁如談新冠肺炎疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

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