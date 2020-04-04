紐約市累計5.7萬例！　患者CPR沒醒「不再送醫急救」保護醫護人員

▲ 紐約確診病例快速攀升。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例多達27.7萬，光是紐約州就有10萬多人染病，紐約市則有5.7萬例。紐約緊急醫療服務委員會（Regional Emergency Medical Services Council of New York）發布最新急救備忘錄指出，現場對成年心搏停止患者實施心肺復甦術（CPR）後若無法重新啟動，將不再送到醫院急救，將醫療資源留給較有可能獲救的人。

紐約市地區緊急醫療諮詢委員會主席（REMAC）主席信可（Josef Schenker）說明，現場實施CPR後無法恢復心跳的心搏停止患者不太可能復活，若送往醫院急救，救護車的密閉空間會讓急救人員暴露於風險之中，因此宣布新的急救備忘錄，上月31日起已經正式生效。

信可指出，疫情大流行之下，心博停止的患者數量顯著增加，「現實是我們必須盡最大努力保護醫護人員。在這種環境下，即使使用防護裝備，施行CPR和人工呼吸都非常危險。在現場做完所有心肺復甦術後，患者復甦的可能性非常低。在救護車上持續急救的風險大於益處。」

一般醫療程序規定，病人只有在脈搏恢復後才會被送醫。若脈搏沒有恢復，下一步驟是聯絡一群隨時待命提供幫助的醫生所組成的「醫療控制」（Medical Control）組織，由他們決定是否當場宣布病人死亡，還是送往醫院。新的備忘錄取消此一步驟，除非醫療控制的醫生直接下令將患者送醫。

備忘錄指出，急救人員趕到現場後，人工通氣和按壓絕對不能拖延，一旦確定患者沒有脈搏，必須立刻開始按壓胸部。但若病人脈搏無法在現場恢復，便不必送醫。患者死亡後，若屍體暴露在公眾可看見的環境中，可交由紐約市警察局（NYPD）保管。

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