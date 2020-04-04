口罩販賣機來了！高虹安實測　刷卡付錢「不到10秒拿口罩」

▲高虹安實測口罩實名制販賣機。（圖／取自高虹安臉書）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，口罩的需求一夕爆增。從一開始的藥局實體通路販售到近期採用線上預購的「口罩2.0」，如今中央與地方政府積極研發「口罩販賣機」，盼佈設在人口稠密區以降低藥局的人力負擔，也讓民眾能更輕易快速取得口罩。

疫情延燒導致民眾使用口罩需求大增，行政院2月起實施口罩實名制，限制每人每7天限購2片口罩，隨著口罩產量提升，限購措施進一步放寬到7天限購3片口罩，接著將開放到14天9片。

擅長大數據分析的民眾黨立委高虹安日前曾建議中央，應透過數據分析藥局剩餘口罩存量，進一步調配口罩販售據點。她表示，可在熱門據點設置實名制的口罩販賣機，一方面可以減輕藥局人力負擔，也能讓沒時間排隊買口罩的民眾，方便就近且快速買到口罩。

高虹安4日在臉書分享口罩販賣機的試用心得。第一步插入健保卡，資料核對成功後便可進行付款，付款方式有Line Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay等，也可以直接使用悠遊卡方式付款。付款完成按下按鈕開啟後，即可取得口罩，全程不需要10秒。

另外，高虹安也測試使用同一張健保卡是否能重複購買，只見插入健保卡後，若是重複購買的話會顯示「資料核對失敗」。而若不是插入健保卡，該販賣機甚至會發聲「我的老天鵝啊」，提醒民眾插錯卡，相當逗趣。

高虹安說，這個口罩販賣機是行政院和台北市政府合作推出，過去到藥局買口罩人潮眾多，造成藥師很多負擔，且很多民眾無法配合藥局開放的購買時間，後來推出網路購物方式販售，現在中央與地方合作進一步推出另一種購買方式，滿足不同的需求。

