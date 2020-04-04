香港實驗「雙氧水消毒N95口罩」　袁國勇：方法可行「能重複使用」

▲N95口罩目前主要由醫護人員配戴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前透露，美國FDA已授權口罩消毒公司以「雙氧水蒸氣」消毒N95口罩，香港醫管局也進行了相關實驗，認為方法可行，能由同一人重複使用。香港醫管局回應，N95口罩的供貨情況令人擔憂，因此正積極與專家共同尋找替代方案，但目前並沒有採用重複使用N95口罩的方案。

美國FDA（食品藥品監督管理局）3月29日緊急授權口罩消毒公司Battelle Memorial Institute以「雙氧水蒸氣」（Vapor phase hydrogen peroxide）消毒N95口罩。Battelle Memorial Institute也指出，FDA 已經批准「雙氧水蒸氣」的消毒方法，只要將口罩暴露在濃縮的氣態雙氧水中2.5個小時，就能有效消毒，且性能不會降低。

▼N95口罩的供貨情況受到很大關注。（圖／路透社）



香港大學教授袁國勇日前在訪談中提及此事，他透露，香港可能面臨N95口罩短缺的情況，醫管局正進行「雙氧水蒸氣」消毒的實驗，認為方法可行，之後可由同一人重複使用。

香港醫管局則回應，N95口罩還有200多萬個，但未來的供貨情況令人擔憂，一直都在監看庫存量並向全球採購，也積極與專家共同尋找替代方案，不過，目前並沒有採用重複使用N95口罩的方案。

對此，部分香港基層醫護人員表達出不安，他們表示，相信美國FDA及袁國勇等專家的專業建議，但認為口罩消毒在執行上有較多困難，因為醫管局沒有相關的人力與儀器，過程中可能發生消毒不完全，甚至感染的情況，並特別擔心會戴到別人使用過的口罩。

▼香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／香港大學）

