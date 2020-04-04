「全聯行動超市車」路線圖曝光！女經理貼心宣告　2萬人看哭：真的很強

▲「全聯行動超市車」出現！女經理曝光超貼心路線圖。（圖／翻攝王淯萱臉書）



記者許力方／綜合報導

花蓮市中美路的全聯超市美崙店王姓女經理在臉書宣布好消息，「全聯行動超市車」4月起即將走入偏鄉，一星期內跑遍花蓮秀林、新城、萬榮、光復、豐濱、壽豐等偏遠地區，堪稱「服務到家」，車內不僅有生鮮蔬果，還有冷凍商品，甚至可以接受預購，連續跑了3天下來，居民驚呼連連，更讓超過2萬人讚爆「全聯也太厲害」、「好親民」、「太貼心」、「好感動」，造福偏鄉。

王姓女經理3月31日就透過臉書發文，公布「路線圖」，4月1 日起「全聯行動超市車」走入偏鄉服務居民，第一站就是花蓮萬榮鄉明利村第三鄰鄰長家旁，三姐的店，且早上10點就會抵達現場，接著下午再一路趕往第二站。服務至今3天過去，超市車已經跑遍山邊、海邊。

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經理也曝光車內設備，開心地說，超市車不僅提供生鮮、蔬果、冷凍食品，還有整箱整箱的生活用品等，甚至提供預購服務，這次預購下次領貨，倉庫雖小應有盡有，載著滿滿的愛心上山下海，感動不少居民，大嘆「真的方便很多部落的長輩！」

超市車趴趴走的蹤影也讓不少網友大開眼界，起跑第一天就有人拍下照片PO在「我愛全聯－好物老實說」社團中，吸引超過2.2萬人按讚，狂推「全聯真的很強」、「好貼心」、「好猛」、「好棒的服務」、「對不方便出門的人很方便」、「服務偏鄉真的好用心」。隔天嘉義也有行動超市車出沒偏鄉地區，女居民感動直呼「我們山上也有全聯行動車了耶～這樣我們方便多了❤」

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▼無獨有偶，嘉義偏遠山區也出現全聯超市車。（圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書）