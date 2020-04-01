留學生返台奔花蓮高調吃蚵仔煎　店家無奈「停業1個月」！網再轟屁孩

▲3月25日2名從美國回來的留學生未落實居家檢疫，竟跑去吃蚵仔煎，店家受影響下宣布停業1個月。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續延燒，3月25日2名從美國回台的高中公費留學生，下機回到花蓮後本應落實14天居家檢疫，怎料他們卻在途中下車買蚵仔煎，還高調PO上IG大嗆網友。消息傳出後2人各被開罰10萬元，而無辜遭殃的店家除隔天關店1天消毒外，3月31日也貼出公告表示，為顧及社會觀感「決定停業1個月」，讓許多老饕們都非常不捨。

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▲高中留學生自美國抵台，花蓮趴趴走買蚵仔煎被檢舉。（圖／翻攝IG）

3月25日2名留美公費高中生回到花蓮後，大方在社群網路上PO出自己戴著口罩、外出買蚵仔煎的照片，因此遭友人私訊質疑「你不用居家隔離嗎？不要扯台灣防疫後腿！」怎料留學生竟不以為意，還PO上IG嗆聲「買個午餐是在哭？」整起事件2高中生因作風太過高調，事後遭民眾檢舉，各被開罰10萬元。

而當時這間2名高中生接觸的蚵仔煎店也無辜遭牽連，只好在事件爆發隔天關店進行全面消毒，未料店家3月31日又再發布公告，「4月店休1個月，5月1日開始再繼續為大家服務」，並將店門口鐵門拉下。老闆表示，近期除了受疫情影響店內人潮跟生意減少外，另一方面為顧及社會觀感，才決定讓店裡的所有員工自主健康管理1個月，待確保安全後再重新開業。

不少顧客得知消息都覺得可惜，紛紛於臉書留言，「老闆加油」、「要怪那2個小屁孩趴趴走」、「老闆好倒楣喔」、「店家真是受到無妄之災」、「好無辜的被牽連」，除了替老闆加油打氣外，同時也提議老闆應向那2名高中生提告求償損失。

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▲▼無辜遭牽連的蚵仔煎老闆3月31日公告將店休1個月。（圖／翻攝臉書）