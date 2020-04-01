善耕365／COVID-19疫情延燒　第一線社福物資大告急！

圖、文／善耕365

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，許多社福單位也受疫情波及，第一線社工和輔導對象所急需的防疫物資和長期需要的民生物資，使用耗罄，募集告急！在疫情延燒之際，民眾減少人與人的互動之餘，《善耕365公益媒合平台》希望大眾關注公益的溫暖心仍不滅，於是推出媒合新功能-捐贈媒合(https://harvest365.org/?ty=juanzeng#top)，讓民眾居家防疫的同時，就能進行線上捐贈，幫助社福單位。

善耕365彙整社福第一手資訊 期待提升公益需求被看見的機率

因應防疫政策，全台上千家社福單位陸續減少實體活動，但第一線的社工仍必須堅守岡位，日復一日執行例行案家訪視，除了關心個案近況，更是得將最新的防疫教育帶進個案家中，第一線社工和輔導對象每天面對面接觸，防疫用品如口罩、酒精即將耗盡；疫情延燒，民生物資搶購潮更衝擊到照護機構類型的社福單位，總是與社福單位同一陣線的《善耕365公益媒合平台》立即推出媒合新功能-捐贈媒合，社福單位能快速將募集需求刊登上線，透過線上平台效果加乘，讓需要更被看見，而且完全無須負擔任何費用。

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◆社福單位立即前往善耕刊登募物資訊：https://harvest365.org/index.php?c=article&id=3304

在家做公益，就是這麼輕易！

防疫在家能做些什麼？在家就能簡單做公益！馬上前往善耕官網，線上點選社福募集資訊，選擇想要捐物的社福單位，就可立即配對。全民防疫大作戰，《善耕365公益媒合平台》希望民眾發揮台灣人熱心公益的精神，在家也能為第一線無私奉獻的社福界防疫英雄打氣！

《善耕365公益媒合平台》整理社福募集資訊，熱心民眾捐贈前請記得與社福單位確認是否仍在募集物資喔！歡迎直接與社福單位聯繫：

◆募集防疫物資之單位

1.老五老基金會

募集物資：額溫槍、醫療型口罩

2.蓮心園基金會

募集物資：隔離衣、額溫槍、漂白水

3.台灣芒草心慈善協會

募集物資：酒精、乾洗手

4.宏恩社會福利慈善基金會

募集物資：酒精、醫療型口罩

5.苗栗縣身心障礙福利協進會

募集物資：額溫槍、酒精、口罩

6.十方啟智文教基金會附設十方啟能中心

募集物資：酒精、口罩

◆長期民生物資需求之單位

1.育成社會福利基金會

募集物資：衛生紙、擦手紙、塑膠手套等

2.台灣芒草心慈善協會

募集物資：軟質地罐頭（如肉醬）、袋裝泡麵等

3.新竹市智障福利協進會

募集物資：衛生紙

4.桃園市愛筵社會服務協會

募集物資：米、麵條、食品類罐頭、衛生紙等

5.中華小腦萎縮症病友協會

募集物資：尿布、衛生紙等

6.高雄市螢火蟲兒少關懷協會

募集物資：衛生紙、非海鮮類的罐頭食品、泡麵等

7. 彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會

募集物資：配方營養品(每個月需求量一箱)

◆立即投入愛心行列，詳情請至《善耕365公益媒合平台》

善耕365官網：https://harvest365.org/

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